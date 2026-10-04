Tou byla Jana Plodková. Jejich někdejší vztah se přitom dlouhá léta nijak veřejně neprobíral a na světlo ho vytáhla až zvláštní náhoda. Režisér Jiří Vejdělek totiž dvojici obsadil jako manžele do filmu Tátova volha, aniž by věděl, že si podobnou vztahovou zkušenost kdysi skutečně prošli. „Je vidět, že jsem to obsazení intuitivně trefil,“ uvedl později Vejdělek. Plodková s Neužilem se poznali během studií na JAMU a podle dostupných vzpomínek spolu právě tehdy tvořili pár.
S kým žije Václav Neužil? Manželku Lenku si lidé často pletou s její slavnou sestrou Erikou Stárkovou
Václav Neužil slaví 4. října 47. narozeniny a vedle úspěšné herecké kariéry má už řadu let také pevné rodinné zázemí. Jeho ženou je produkční Lenka Neužil Stárková, se kterou má syna Vincenta. Než ale potkal ženu, s níž nakonec založil rodinu, jednu z prvních velkých lásek našel přímo mezi spolužáky na brněnské JAMU.
Osudovou ženou se stala Lenka
Životní partnerku ale Neužil nakonec našel mimo hereckou branži. Produkční Lenka Stárková je sestrou herečky Eriky Stárkové, kterou diváci znají mimo jiné díky seriálu Most!. S Neužilem jsou spolu už řadu let a vychovávají syna Vincenta.
Příběh jejich seznámení je přitom trochu zamotanější, než by člověk čekal. Neužil totiž znal nejdříve právě Eriku. „Já jsem Eriku znal dřív než Lenku, protože jsme oba byli v Brně, a ani jsem nevěděl, že má nějakou ségru. Erika má taky vystudovanou JAMU jako já, znal jsem ji o hodně dřív,“ prozradil.
Ještě kurióznější je podobnost obou sester. Lenka a Erika nejsou dvojčata, přesto jsou si natolik podobné, že je lidé běžně zaměňují. V době největší popularity seriálu Most! se proto Lenka často setkávala s přesvědčením, že právě ona hrála Dášu. „Když jim řekla, že to není ona, tak jí stejně nevěřili a mysleli si, že se za to schovává, aby ji nechali být. Mají to těžký, holky…,“ popisoval Neužil.
A jak se ukázalo později, úplně imunní vůči jejich podobě nebyl ani on. Erika Stárková v roce 2025 se smíchem přiznala, že si je její švagr jednou skutečně spletl.
Rodina jako pevný bod
Ačkoli Neužil patří mezi vytížené české herce a dál působí v souboru Dejvického divadla, o soukromí mluví spíš střídmě. Rodinu ale z rozhovorů úplně nevynechává. Ještě na začátku roku 2026 například vyprávěl, že Lenka se synem vyrazili na podzimní prázdniny na Fuerteventuru, kam rodina jezdí opakovaně, a přivezli mu z jejich oblíbeného trhu prsten s lapisem lazuli.
S přibývajícími roky otevřeněji mluví také o tom, že nechce řešit jen práci, ale i sám sebe. Netají se například zkušeností s terapií. „Já jsem už snad za krizí středního věku, co se týče chlapa. Takže i díky tomu se nebojím rýpat do svých zranitelných míst,“ řekl před časem.
Dvakrát odmítl StarDance
Diváci ho přitom mohli vidět také v úplně jiné roli. Do taneční soutěže StarDance dostal nabídku dokonce dvakrát, pokaždé ji ale odmítl. Ne proto, že by se parketu bál. Jak ukázal například ve filmu Smetana, ani pohybově by se rozhodně neztratil. Důvodem byl především čas, který soutěž vyžaduje.
„Je to opravdu náročné, nemůžete vedle toho dělat nic jiného. Je to vlastně sport. A když mám divadlo a v té době jsem i točil… Někdo by do toho šel, ale já se rozhodl, že ne,“ vysvětlil.