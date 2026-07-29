Bývalá dětská hvězda Michaela Kudláčková řeší velmi nepříjemný spor. Do toho se dostala se svými sousedy v obci Vyšehořovice, kde má podle jejich názoru nelegálně obývanou stavbu. Tou je mobilní dům, který si nechala postavit na pronajatý pozemek, kde má spoustu zvířat. Ona sama tvrdí, že objekt využívá pouze k rekreaci, a mluví o šikaně.
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Bývalá dětská hvězda Michaela Kudláčková řeší pořádně nepříjemný konflikt. Její sousedé tvrdí, že na pronajatém pozemku nelegálně bydlí v mobilním domě a požadují zásah úřadů. Herečka a kartářka ale obvinění rázně odmítá, mluví o cílené šikaně a vzkazuje, že ze svého milovaného útočiště rozhodně odejít nehodlá. Spor tak nabírá stále ostřejší obrátky.
„Nemáme nic osobního proti paní Kudláčkové. Primárně bojujeme proti postupu stavebního úřadu, kterému vůbec nerozumíme. Chceme, aby bylo vše v pořádku a podle zákona. Ta stavba nás poškozuje a nadále ohrožuje,“ řekli redakci iDnes manželé Jiří a Marie Machkovi, kteří se obrátili na úřady, protože mají strach o svůj domov.
„Z jejího domu jsme cítili fekálie, tehdy ani nebyla připojená ke kanalizaci, připojila se až po roce. V domě má taky propanbutanové lahve, na kterých vaří, může to tam kdykoli začít hořet. Máme zkrátka strach,“ říkají.
Přesto to prý napřed zkusili po dobrém. „Chtěli jsme to s ní nejprve lidsky vyřešit i kvůli stavebnímu povolení, které nemá, i když nám slíbila, že si ho zařídí. Pak už se ale s námi o tom odmítla jakkoli bavit,“ zoufají si.
„Na stavbě mobilního domu s terasou v obci Vyšehořovice byla provedena opakovaná kontrolní prohlídka, při které se nepodařilo prokázat trvalé užívání stavby. Vlastník stavby či nájemce nebyl ve stavbě zastižen,“ stojí v zápisu z kontroly, který zmíněná redakce získala.
Jenže s tím Machkovi zásadně nesouhlasí. „Protistrana celou dobu tvrdí, že se jedná o zahradní domek. To znamená o kůlnu na dříví a podobně. My naopak tvrdíme, že to tak není. Máme dokumentaci, tisíce fotek, které dokazují, že dotyčná paní zde bydlí každý den. Zkrátka podle nás to vážně není zahradní domek, ale fakticky rodinný dům. A není možné, aby ten dům byl kolaudován nebo schválen pro užívání jako zahradní domek, když to je v rozporu s užíváním,“ tvrdí advokát Machkových Petr Timura.
Kudláčková se však brání a trvá si na svém, že v domě trvale nebydlí. „Mám byt v Praze, ale ráda se jezdím za město rekreovat a nabírat energii. Bývám zde s vnučkou a jezdím sem taky proto, abych se postarala o zvířata. Mám tady slepice, křepelky, psa a kočku. Vše si samozřejmě zařídím tak, jak bude chtít úřad, ale nepodlehnu těmto manipulacím a šikanózním praktikám sousedů. Nikdo mě přece nemůže vystěhovat, pokud nemá soudní příkaz,“ reagovala bývalá dětská hvězda na obvinění.
Nemovitost opustit nehodlá ani kvůli vyhroceným vztahům se sousedy
„Tady je to krásné místo, plné skvělých lidí. Je to moje útočiště a já to tady miluju. I přes Machkovy… Nevyhodíte košík dobrých jablek pro jedno zkažené," myslí si Michaela, která v minulosti čelila hned několika exekucím a trvalé bydliště má nahlášené na městském úřadě.
„Exekuce jsem vyřešila s pomocí své právničky. Momentálně jsem bez dluhů, něco jsme uzavřeli a něco se mi podařilo splatit. Ty exekuce jsou z doby, kdy jsem byla samoživitelka. Udělala jsem maximum, abych se jich zbavila,“ dodává bývalá herečka, která se dnes věnuje hlavně výkladu karet a ezoterice. Její sousedí ale svůj boj nevzdávají, a tak není vyloučeno, že bude muset mobilní domek opustit.