Ještě krátce před Vánoci působil Richard Tesařík jako člověk, který rozhodně nemá v plánu zpomalit víc, než je nezbytně nutné. Na Boží hod oslavil osmdesáté narozeniny, jeho Yo Yo Band zároveň půl století existence a muzikant měl stále chuť zpívat, učit i stát na jevišti. Jediné, co ho výrazněji limitovalo, byla bolavá záda. „Kdyby mě nebolela ta záda, bylo by to v pohodě. Cítím se dobře, chuť a nějakou sílu zpívat a vystupovat pořád mám,“ uvedl v rozhovoru.
Rybitví mu vydělalo přes milion. Richard Tesařík v posledním rozhovoru odhalil i zákulisí slavného hitu
Richard Tesařík měl za sebou desítky let na pódiu, slavné hity i pestrý život plný nečekaných odboček. Ještě krátce před osmdesátinami mluvil s humorem o muzice, rodině i stáří a bylo znát, že se života stále drží naplno. Některé jeho poslední věty dnes ale znějí až mrazivě.
Věk si příliš nepřipouštěl, byť dokázal s typickým humorem připomenout i jeho praktičtější stránky. Když přišla řeč na důchod, přiznal, že žádné velké rozčarování nezažil. „Já jsem už tehdy selským rozumem domyslel, že budu mít jednou malý důchod, tak nejsem zklamaný,“ smál se. Vzápětí ale přidal větu, která dnes zní o poznání silněji: „Tehdy jsem ale rozhodně nepočítal s tím, že se dožiju osmdesáti let…“
Právě osmdesátka se symbolicky potkala s padesátinami Yo Yo Bandu, skupiny, kterou v roce 1975 založil se svým bratrem Vladimírem. Na začátku přitom žádná sláva nebyla. Chtěli vytvořit vokální kvarteto inspirované americkými soulovými a funkovými kapelami a sháněli někoho se spodním hlasem. Na pražské Babě narazili na Ondřeje Hejmu, kterého Tesařík znal už ze školy, a nabídli mu, aby se přidal.
První sestavu tvořili Richard a Vladimír Tesaříkovi, Ondřej Hejma a Julius „Kuzma“ Novotný. Poprvé společně oficiálně vystoupili na jazzovém festivalu v hotelu Grand a repertoár tehdy stavěli především na spirituálech, soulu a gospelu. Peněz z toho zpočátku mnoho nebylo. „Dost dlouho jsme hráli na zcela amatérské bázi,“ vzpomínal Tesařík. Změna podle něj přišla až zhruba po deseti letech. Do té doby to bylo, jak s nadsázkou říkal, hraní „za kafe a polívku“.
Později přišly skladby, které Yo Yo Band dostaly mezi nejpopulárnější české kapely. Rybitví, Karviná nebo Kladno zůstaly v rádiích po desetiletí a Tesařík s oblibou připomínal, že jeho vlastní texty byly oproti těm od Ivana Hlase podstatně poťouchlejší. „Karvinou a další napsal Ivan Hlas, to jsou lyričtější písničky, ty já nikdy neuměl. Já v nich mám spíš takovou poťouchlost.“
Dokonalým příkladem bylo právě Rybitví. Obce, které v písni zazněly, si podle něj nevymyslel. „Všechny jsou skutečné, ty obce opravdu existují, Rybitví, Pičín, Kozolupy atd., jen Nedvězí Mejto takhle dohromady neexistuje, jen samostatně,“ vysvětloval. A skutečný základ měl i slavný dvojsmysl o ženě z Dejvic, „co toho tam měla nejvíc“. Žádná konkrétní žena za ním ale nebyla. Tesařík pouze upravil prvomájové heslo „My jsme z Dejvic – nás je nejvíc!“.
Dvojsmysly se každopádně vyplatily. „Tahle paní, co tam toho má nejvíc, stejně jako Pičín, Kozomín a Řitka, mi vydělaly docela dost peněz. Těžko to spočítat, šest nul tam bylo určitě, přes milion,“ přiznal bez okolků.
Cesta k profesionální hudbě přitom vůbec nebyla přímočará. Tesařík strávil čtrnáct let jako kulisák v Národním divadle, konkrétně ve Stavovském, tehdy Tylově divadle. Místo si zamiloval, ale když se část provozu přesunula do nové budovy Nové scény, odešel. „A shodou okolností, se štěstím, jsem se dostal k mytí oken! Stal se ze mě myč oken, to zní hezky, ne?“ vzpomínal s humorem.
Ani studijní kariéra ho příliš nelákala. Sám sebe popisoval jako zlobivé dítě, které mělo ve škole i trojky z chování. Díky sportovnímu nadání původně uvažoval o Fakultě tělesné výchovy a sportu a kariéře trenéra, nakonec ale jeho život zamířil úplně jinam.
Silný příběh si nesl už z rodiny. Jeho otec, generálmajor Richard Tesařík, byl válečným hrdinou a během druhé světové války přišel po bojích na Dukle o oko. S budoucí manželkou se seznámil v Buzuluku. Když se po zranění chtěl znovu vrátit do bojů, Tesaříkova maminka ho podle synovy vzpomínky zastavila neobvyklým způsobem. Řekla mu, že je těhotná. „Tak si přestal dávat pozor a tím jsem vzniknul já. A táta už bojovat nikam nejel, vypravil se do Košic,“ vyprávěl Richard Tesařík.
Ve svých osmdesáti se ale mnohem raději díval dopředu než dozadu. Yo Yo Band měl naplánované další koncerty, přes zimu plesy a léto už bylo podle něj prakticky plné. „To mě drží při životě,“ řekl o vystupování. Vedle toho už patnáctým rokem učil techniku zpěvu a interpretaci na konzervatoři. Představa, že by zůstal doma a přestal být aktivní, mu byla úplně cizí. „Neumím si představit, že bych jen seděl doma a už nic nedělal.“
Stejnou energii si udržoval i v Divadle Kalich, kde působil více než čtvrt století. Herecké ambice přitom hodnotil velmi střízlivě. „Nejsem žádný velký herec, říkám sebekriticky. Jsem schopný mluvit, ale nejsem schopný zahrát víc než sám sebe. Na Richarda III. bych si opravdu netroufnul,“ žertoval. V Mauglím si vystačil i s rolí slona Hátího, kterého na scénu přivezli na křesle s chobotem, a supa, při němž už musel i trochu tančit.
Do plánů mu tehdy zasahovala především bolest zad a také čerstvá ztráta kolegy Jana Šatry, trombonisty Yo Yo Bandu, který náhle zemřel v pouhých 54 letech. Tesařík jeho odchod nesl těžce. Přesto dál počítal s koncerty, divadlem i učením.
Možná právě proto dnes úplně poslední věta, kterou při tehdejším povídání pronesl o budoucnosti, působí až symbolicky. Novoroční předsevzetí si prý nikdy nedával. „Víte, když chcete pobavit Pána Boha, tak mu řekněte svoje plány do budoucna…“ V tu chvíli to byla typická Tesaříkova glosa. S odstupem času ale dostala význam, který jí tehdy nikdo přikládat nemohl.