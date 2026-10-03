Pro diváky Ulice je už více než dvě desetiletí především Vlastimilem Peškem. Rudolf Hrušínský se objevil hned v prvním díle seriálu a za dlouhé roky natáčení se z ateliérů stal téměř jeho druhý domov. Právě tam se proto odehrála oslava, na kterou dorazili nejen současní kolegové, ale také lidé, kteří už před kamerami Ulice řadu let nestojí.
Rudolf Hrušínský slaví 80, zdraví mu ale komplikuje sarkoidóza. Kolegové z Ulice ho dojali k slzám
Rudolf Hrušínský oslaví v pondělí 5. října osmdesáté narozeniny. Kulaté jubileum herce, který je s Ulicí spojený od úplného začátku, ale jeho kolegové nehodlali přejít jen obyčejným přáním. V ateliérech mu proto nachystali překvapení, o kterém neměl tušení. A když uviděl, kdo všechno kvůli němu dorazil, slzám se neubránil.
Mezi gratulanty nechyběla Dana Syslová, která hraje jeho seriálovou partnerku, Jitka Smutná coby jeho sestra Marie ani Kristýna Hrušínská a Miluše Šplechtová. Přišli také Josef Carda, Ljuba Krbová, Václav Svoboda, Alena Štréblová nebo Vasil Fridrich.
Vrátily se i tváře, které už z Ulice zmizely
Jedním z největších překvapení byl návrat někdejších kolegyň Michaely Badinkové a Šárky Vaculíkové. Ta dlouhé roky hrála Peškovu vnučku Adrianu a právě natáčení s Hrušínským pro ni bylo důležitou hereckou zkušeností.
„Rudolfe, děkuju za nezapomenutelné a laskavé přijetí do světa před kamerou. Pamatuji si Tvé živé jiskřivé oči už z castingu, kde mi pomohly zahnat trému. Pak jsi pro mě byl opěrným bodem v každé scéně. Věděla jsem, že se může stát cokoliv, ale když se podíváme do očí, společně ze všeho vybruslíme. Bylo mi nesmírným potěšením být na pár let Tvou vnučkou,“ zavzpomínala. Na oslavu navíc nepřišla sama. Hrušínskému představila také svého syna Olivera.
S Jitkou Smutnou se znají už 56 let
Zvláštní význam mělo setkání s Jitkou Smutnou. Jejich přátelství totiž nezačalo v Ulici, ale už v roce 1970, kdy oba nastoupili na DAMU. Znají se tedy neuvěřitelných 56 let. „Milý Rudolfe, znám Tě od roku 1970, když jsme spolu nastoupili do 1. ročníku na pražské DAMU. Dodatečně děkuji za tu dobu, zvlášť za hodiny, když jsme tam spolu tvořili taneční pár. A vlastně za celých těch neuvěřitelných 56 let. Mám Tě moc ráda,“ vzkázala mu.
Neodpustila si ani narážku na jeho velkou vášeň. „Jen ještě pořádnou rybu by to chtělo. Tak kdykoliv na ně spolu vyrazíme, pokud budeš chtít.“
Právě rybaření se objevilo i v přání Ljuby Krbové, která s Hrušínským natáčí Ulici od jejího začátku. „Na nějaké stárnutí se prosím vykašli, přeju Ti hodně ryb i nějaké hezké cesty a dík za tvůj stoický nadhled a klídek na place i v divadle,“ popřála mu.
„Dojali jste mě“
Samotný oslavenec přiznal, že nic podobného nečekal. „Dojali jste mě. Opravdu. S žádnou oslavou jsem nepočítal, ale o to víc jsem byl rád. Bylo to neskutečně příjemné překvapení. Potěšili mě všichni, kdo přišli,“ řekl Hrušínský. A ani před tak významným jubileem neztratil svůj typický suchý humor. „Musím se přiznat, že osmdesátiny slavím poprvé, sám jsem zvědav, co to se mnou udělá.“
Velké rodinné veselí ale zřejmě neplánuje. „Já už jsem doslavil, bujaré večírky mám dávno za sebou. Budu slavit možná s vnoučaty,“ prozradil. Když přišla řeč na narozeninové přání, zůstal stejně střídmý. „Já vlastně nemám žádné přání. Zdraví si přeju, ale tak jako součást mého života, to neberu jako narozeninové přání.“
Zdraví ho v posledních letech zkouší
Právě zdraví přitom Hrušínského v posledních letech pořádně prověřuje. Podle zveřejněných informací se potýkal s chudokrevností, prodělal léčbu nádorových nálezů na plíci a ledvině a nyní ho trápí sarkoidóza, zánětlivé onemocnění, při němž se mohou v různých orgánech tvořit drobná ložiska zánětu.
Jeho blízcí přitom zdůrazňují, že právě práce a divadlo mu dodávají energii. Hraní se nechce vzdát, přestože mu nemoc komplikuje běžný pohyb.