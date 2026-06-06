Rudolf Hrušínský mladší prochází náročným obdobím. Herec, kterého si diváci spojují především s rolí laskavého Vlastimila Peška v seriálu Ulice, se potýká s vážnými zdravotními problémy. Přesto se nechce stáhnout jen do ústraní a odpočívat. Vedle divadla a natáčení se stále vrací i k jedné ze svých velkých vášní: rybaření.
Rudolf Hrušínský navzdory nemoci řeší bezpečnost rybářů. Vodáky na řekách by podle něj měla hlídat policie
Rudolf Hrušínský mladší se i přes vážné zdravotní potíže nechce vzdát práce ani rybaření. Výlet k vodě si ale nakonec rozmyslel kvůli obavám z opilých vodáků, kteří podle něj i jeho rybářského přítele ohrožují lidi na řekách. Herec proto volá po větší kontrole a varuje, že rybářská sezona by neměla být bojem o bezpečí.
Rudolf Hrušínský mladší prochází náročným obdobím. Herec, kterého si diváci spojují především s rolí laskavého Vlastimila Peška v seriálu Ulice, se potýká s vážnými zdravotními problémy. Přesto se nechce stáhnout jen do ústraní a odpočívat. Vedle divadla a natáčení se stále vrací i k jedné ze svých velkých vášní: rybaření.
Právě kvůli němu se chtěl po delší době znovu vydat k vodě. Plánoval navštívit svého dlouholetého kamaráda Františka Kůrku v Rožmberku nad Vltavou a dopřát si chvíli klidu s prutem v ruce. Jenže z plánovaného rybářského výletu nakonec sešlo. Důvodem nebyl jen jeho zdravotní stav, ale také obavy z opilých vodáků, kteří podle místních mohou být pro rybáře na řece nebezpeční.
„Hraju v Ulici, hraju divadlo. A i když mi není nej, tak proč bych na chvilku nemohl vkročit s prutem zase do vody a navštívit v Rožmberku nad Vltavou svého kamaráda, rybáře Františka…“ řekl Aha! Hrušínský.
Kamarád mu výlet rozmluvil
Jeho přítel František Kůrka, který provozuje Rybářskou baštu, ale herci cestu k vodě nedoporučil. Podle něj by pro Hrušínského, který je po těžkých zdravotních komplikacích oslabený, mohl být pobyt v řece příliš rizikový. Ne kvůli samotnému rybaření, ale kvůli provozu na vodě.
„Ubytoval jsem u nás Holanďany, kteří si koupili povolení k rybaření za velký peníze. Do jednoho, když stál uprostřed řeky, schválně najel opilý vodák a rybář skončil v nemocnici. Podobných případů je tu nesčetně,“ poznamenal Kůrka.
Hrušínského tak chuť vyrazit s prutem do vody rychle přešla. „Já věděl, proč jsem nikdy nechytal v řece, když jeli vodáci,“ poznamenal herec. Zároveň s lítostí dodal: „A tu Františkovu senzační rybí polévku si musím odpustit…“
Kritika opilých vodáků
Podle Hrušínského je problém hlavně v tom, že se část lidí na vodě nechová ohleduplně. Nebezpečné podle něj bývá, když se více kánoí nebo raftů drží pohromadě a řítí se řekou jako jeden velký blok. Rybář stojící ve vodě pak nemá mnoho možností, jak se podobné situaci vyhnout.
Herec se proto pustil do ostré kritiky vodáků, kteří vyrážejí na řeku pod vlivem alkoholu a svým chováním ohrožují ostatní. „Dnes už to nejsou vodáci, kteří milují přírodu. Jsou to ožralové, kteří ji ničí a dokážou vážně ublížit i člověku. To pak platí – zachraň se, kdo můžeš!“ glosoval nejstarší z hereckého klanu Hrušínských.
Podle něj by situaci neměli řešit jen sami rybáři. Domnívá se, že na frekventovaných úsecích řek by měla být větší kontrola. „Prostě, řeky a opilce na nich by měla hlídat policie! Už odteďka, když rybářská sezona právě začíná,“ dodal naléhavě.
Zdravotní potíže ho nezastavily
Rudolf Hrušínský přitom řeší i vlastní zdraví. Před dvěma lety mu lékaři objevili rakovinu plic, před rokem nádor na ledvině. K tomu se přidaly další komplikace, včetně opakovaných zápalů plic. Přesto se herec snaží zůstat aktivní a nevzdat se práce ani věcí, které mu dělají radost.
Rybaření pro něj není jen koníček, ale způsob, jak si odpočinout a vrátit se na chvíli k normálnímu životu mimo nemocnice, lékaře a pracovní povinnosti. Právě proto ho mrzí, že si kvůli obavám z neukázněných vodáků musí pobyt u vody odpustit.
Jeho výzva není jen osobní stížností rozhořčeného rybáře. Otevírá i širší otázku, jak spolu na českých řekách dokážou vycházet lidé, kteří tam přijíždějí za odpočinkem, sportem nebo koníčkem. A zda by větší ohleduplnost neměla být samozřejmostí dřív, než se z letní zábavy stane nebezpečná situace.