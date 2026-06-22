Už dvakrát byl psychiatr Jan Cimický odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody za sexuální násilí a vydírání. Celou kauzu odstartoval v roce 2021 status, který na sociálních sítích zveřejnila zpěvačka Jana Fabiánová. Ta se nyní rozhodla vyjádřit, jak vnímá průběh soudní kauzy a také to, že rozsudek stále není pravomocný.
Rozsudek stále není pravomocný. Jana Fabiánová popsala své pocity z vleklé kauzy
Zpěvačka Jana Fabiánová, jejíž veřejné svědectví stálo na začátku kauzy psychiatra Jana Cimického, se po dalším odvolání odsouzeného lékaře vyjádřila k vleklému soudnímu procesu.
„Odvolal se už podruhé. Já jsem mluvila s jednou právničkou a ta mi řekla, že se to stává, docela často, že se to několikrát takhle protočí v kruhu. Ale prostě to musíme vydržet,“ řekla Fabiánová pro Expres.cz. Tam se také rozpovídala o tom, jestli se jí zdá pět let dostatečným trestem za to, co Cimický podle obžaloby dlouhá desetiletí páchal na desítkách žen.
„Já jsem do toho nešla kvůli verdiktu. Já jsem promluvila, protože jsem na to měla sílu. A to nebývá hned po napadení. Někomu to trvá třeba deset dvacet let, se s tím vypořádat. Pro mě bylo důležité to, že jsem promluvila, že se to začalo řešit. Jak bude ten rozsudek tvrdý nebo ne, to je věc soudu a není to vůbec na mně,“ říká dcera zesnulé zpěvačky Nadi Urbánkové. „Já jsem jenom vděčná, že po těch všech pokusech tuhle kauzu otevřít, i od jiných lidí v minulosti, že se to konečně řeší. Mám pocit, že společnost dozrává k soucitu a empatii vůči těm obětem,“ dodává Jana. Slavná maminka jí ostatně od zveřejnění odrazovala, protože se bála, jaký dopad by to na její dceru mohlo mít.
A nebyla daleko od pravdy. Během soudního procesu se Cimického obhajoba pokusila její svědectví smést ze stolu jako účelové s tím, že na sebe Fabiánová chtěla jen upozornit. To ale soud rázně odmítl. „Prvotní mediální reakce na její oznámení byly až brutálně negativní, dehonestující a výrazně zpochybňující. Poškozená nemohla v okamžiku psaní příspěvku dohlédnout, jaké její oznámení bude mít společenské dopady a i na její osobu,“ sdělil soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák.
„Poškozená netušila, že obětí jsou desítky se stejným nebo obdobným prožitkem. Nemohla vědět, zda toto oznámení bude, či nebude společensky přijato a zda jí bude věřeno. Nemohla tušit, že její oznámení bude impulsem k celospolečenské diskuzi o redefinování pojmu znásilnění a sexuálního násilí a že se ozvou další oběti jednání obžalovaného, což zvýší zájem o její osobu. Soud poškozenou hodnotí jako hodnověrnou svědkyni a její výpověď jako pravdivou a plně usvědčující,“ uzavřel soudce.