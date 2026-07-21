Na apríla letošního roku oznámil MMA bojovník Karlos Vémola, že už netvoří pár se svou manželkou a matkou tří společných dětí Lelou Vémola. Lela se také následně odstěhovala z jeho sídla v Měchenicích, kterému se přezdívá Vémolaland a Karlos tam chová exotická zvířata. Ten spolu s dětmi vyměnila za řadový domek, který si zařídila podle vlastního vkusu.
Rozchod za statisíce. Karlos Vémola přiznal, kolik každý měsíc posílá Lele
Rozchod Karlose a Lely Vémolových sice proběhl bez soudních tahanic, rozhodně ale není zadarmo. Slavný MMA zápasník nyní poprvé prozradil, jak vysokou částku každý měsíc posílá bývalé manželce na péči o jejich tři děti. K pravidelnému výživnému navíc patří i splátka luxusního Mercedesu, který si podle jeho slov Lela přála.
„Snažíme se, abychom do toho nezatahovali ty děti a dělali pro ně, co můžeme. Já to zatím beru tak, že momentálně každý bydlíme zvlášť. Žádná dramata, nedej bože soudní spory, rozvody, tahanice o děti mezi námi nejsou,“ říkal tehdy Karlos, který je viníkem rozpadu jejich bouřlivého vztahu. Lela jen před pár dny prozradila, že v době, kdy porodila nejmladšího syna Arnieho, její muž si našel milenku, se kterou trávil i chvíle, kdy se ona třásla strachy o synovo zdraví v nemocnici.
Karlos, který ještě donedávna doufal v možnost se k rodině vrátit, nyní prozradil, kolik peněz měsíčně posílá své bývalé partnerce na to, aby zajistil důstojný život jí i jejich dětem. A rozhodně to není malá částka. „My jsme se normálně dohodli, já jí na tři děti dávám na účet padesát tisíc,“ prozradil Vémola výši alimentů v podcastu Osscast. To však není všechno, co každý měsíc platí.
Lela podle jeho slov také trvala na tom, aby jí zajistil nové auto. „Stála si za tím, že jí mám zaopatřit Mercedes G. To je auto za čtyři miliony, nějaký leasing, nějaká pojistka a tak dále. To auto vyjde asi na padesát tisíc,“ dodala sportovec, kterému tak každý měsíc odejde z účtu částka okolo sto tisíc korun.