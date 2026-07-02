Herečka Aneta Krejčíková sice už dva roky netvoří pár s otcem svých dvou dětí, přesto ji ani na chvíli nenapadlo, že by měl z jejího života definitivně zmizet. Právě naopak. O Ondřeji Rančákovi, s nímž má osmiletého syna Bena a o dva roky mladší dceru Toničku, mluví s úctou. „Pro mě je rodina posvátná a my už nejsme partneři. Ačkoliv spolu vychováváme děti, fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe,“ přiznala před časem v podcastu Mámy sobě. Nyní se její život posunul do nové kapitoly a ona přiznala, že přesto, že je znovu zadaná, se svým expartnerem dochází na společné terapie.
Rozchod je nerozdělil. Aneta Krejčíková s otcem svých dětí dál pracuje na jejich vztahu
Aneta Krejčíková otevřeně přiznala, že ani dva roky po rozchodu nepřestala na vztahu s otcem svých dětí pracovat. Přestože je herečka šťastně zadaná, s bývalým partnerem pravidelně navštěvuje párovou terapii.
Herečka Aneta Krejčíková sice už dva roky netvoří pár s otcem svých dvou dětí, přesto ji ani na chvíli nenapadlo, že by měl z jejího života definitivně zmizet. Právě naopak. O Ondřeji Rančákovi, s nímž má osmiletého syna Bena a o dva roky mladší dceru Toničku, mluví s úctou. „Pro mě je rodina posvátná a my už nejsme partneři. Ačkoliv spolu vychováváme děti, fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe,“ přiznala před časem v podcastu Mámy sobě. Nyní se její život posunul do nové kapitoly a ona přiznala, že přesto, že je znovu zadaná, se svým expartnerem dochází na společné terapie.
„Rozhodli jsme se s Ondřejem začít docházet na párovou terapii,“ prozradila Krejčíková Blesku s tím, že pracují nejen na tom, aby byli co nejlepšími rodiči pro své děti, ale také na tom, jak skloubit původní rodinu a její fungování s novými partnery. U Anety už to nějakou dobu není jen hypotetická otázka, je totiž znovu ve vztahu.
„Jsem šťastně zadaná. Můj přítel není z umělecké branže,“ říká herečka se spokojeným úsměvem. Všechno ostatní si ale zatím tajemně nechává pro sebe. „Nechci k tomu říkat nic víc. Je to zatím situace, se kterou se snažíme všichni sžít,“ vysvětluje důvody svého tajnůstkaření.
A i když by se na první pohled mohlo zdát, že je v jejím životě opět všechno zalité sluncem, i ona má horší dny. „Nebudu se tvářit, že to zvládám úplně hravě. Přesto trvám na tom, že moje rozhodnutí ten vztah ukončit bylo správné,“ dodává ještě na adresu bývalého partnera. „Ulevilo se mi. Ale stejně občas cítím tíhu toho rozhodnutí a nastavení,“ říká Aneta, která momentálně září v Letních shakesparovských slavnostech.