Televizní soutěž Bingo patřila v devadesátých letech k nejsledovanějším pořadům v Česku. Diváci snili o pohádkových výhrách a moderátor Jan Rosák se stal jednou z nejvýraznějších tváří televize Nova. Jenže za blyštivými kulisami se odehrával podvod, který nakonec připravil soutěž o důvěru diváků a vedl k jejímu konci. Rosák po letech zavzpomínal na zmanipulované losování, výherce, kteří si domů odnášeli jen zlomek peněz, i na podezření, která se nevyhnula ani jemu samotnému.
Rosák promluvil o obřím podvodu v Bingu. Výhercům mizely peníze, podezření padlo i na něj
Moderátor Jan Rosák po letech otevřeně popsal, jak se manipulovalo s výhrami, proč si někteří soutěžící odnášeli jen zlomek peněz a jak se podezření obrátilo i proti němu. Zavzpomínal také na zákulisí dalších legendárních televizních soutěží a praktiky, o nichž diváci neměli tušení.
Když televize Nova v roce 1994 spustila Bingo, málokdo tušil, jak obrovský fenomén se z nové soutěže stane. Lidé si kupovali losy, napjatě sledovali televizní obrazovky a doufali, že právě na ně se usměje štěstí. Pořad přitahoval mimořádnou pozornost a jeho tvůrci věřili, že mají v rukou zábavu na dlouhá léta. „Jirka Adamec, režisér, říkal: ‚Člověče, tohle budeme dělat snad až do smrti. To Bingo.‘ My jsme měli úžasnou sledovanost. Osmdesát procent, prostě to nikdo neudělal,“ vzpomíná Jan Rosák na dobu, kdy soutěž slavila největší úspěchy.
Jenže zatímco diváci věřili, že o výhrách rozhoduje náhoda, v zákulisí fungovala organizovaná skupina, která dokázala výsledky ovlivňovat. Klíčovou postavou byl programátor Pavel Fantyš, jenž měl přístup k počítačovému systému používanému při losování. „On tam nosil disketu. Nosil disketu a byl tím, kdo obsluhoval počítač, který generoval Bingo. On tam nedal tu správnou disketu, ale tu falešnou, která už byla cinknutá,“ popsal Rosák způsob, jakým se podle něj podvod odehrával.
Výherci si odnášeli jen zlomek peněz
Upravený počítačový program umožňoval manipulovat s losováním doplňkové hry Nová šance tak, aby vyhrávaly předem vybrané losy. Do televizního studia pak přicházeli lidé napojení na organizovanou skupinu, kteří si před kamerami přebírali vysoké částky, většinu peněz ale následně odevzdávali podvodníkům. Jan Rosák si vybavuje příběh starší ženy, která v soutěži získala padesát tisíc korun. Domů však podle jeho vyprávění přinesla pouhou desetinu.
„Babička jedna vyhrála padesát tisíc, jásala, bodejť by nejásala. No, ale pak jsme se dověděli, že babička přišla domů a tam jásala celá rodina, že má padesát tisíc. A ona řekla: ‚Ne, ne, ne, já mám jenom pět, protože oni mi to u východu sebrali a dali mi pět tisíc.‘“
Podezření vzbuzovalo také chování některých soutěžících, kteří při přebírání velkých výher neprojevovali téměř žádnou radost. Vyšetřování nakonec odhalilo podvod, při němž skupina získala téměř 27 milionů korun.
Hlavní aktér kauzy, programátor Pavel Fantyš, uprchl do zahraničí. Americká policie jej dopadla až v roce 2017, po dvaadvaceti letech na útěku. V následném soudním řízení byl odsouzen ke třem a půl roku vězení.
Podezření padlo i na Rosáka
Skandál poškodil nejen pověst soutěže, ale také její moderátorskou tvář. Přestože Rosák nebyl označen za pachatele podvodu, mezi veřejností se podle jeho slov objevovaly spekulace o jeho údajném zapojení. „Pochopitelně, to by ani nebyl tenhleten národ, aby se neobjevily hlasy jako: Rosák v tom měl určitě prsty, kolik si nahrabal a tak podobně,“ připomněl tehdejší atmosféru.
Bingo přitom patřilo k mimořádně výdělečným televizním projektům. „To Bingo mělo obrat kolem miliardy a čtvrt, tuším, jestli se nepletu,“ uvedl Rosák, který zároveň vyslovil domněnku, že takový úspěch nemusel být po chuti konkurenci, zejména tehdejší Sazce. Žádné důkazy o jejím případném zapojení do kauzy však nepředložil.
Po odhalení manipulací začala důvěra diváků prudce klesat. Nepomohl ani pokus o restart pod názvem Nové Bingo a v prosinci 1996 soutěž definitivně zmizela z obrazovek. Pro Rosáka to znamenalo také ztrátu významného zdroje příjmů. „Skončila zajímavá záležitost, ale jaksi skončil přísun financí, že jo. To je prostě vždycky, když něco skončí, takováhle záležitost, tak prostě skončí i váš příjem,“ poznamenal.