Roman Vojtek je český muzikálový herec a zpěvák, který byl dvakrát nominovaný na divadelní Cenu Thálie. Objevil se v několika českých pohádkách, jeho nejvýznamnější rolí je ale postava Karla Dvořáka v seriálu Vyprávěj. Stal se historicky prvním vítězem taneční show StarDance, účastnil se i soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Vojtek je podruhé ženatý, má tři děti a ve čtvrtek 14. dubna slaví 54. narozeniny. Podívejte se do galerie na život herce, kterého vyhodili za nevhodné chování už ze školky.
Přišel o oba rodiče a opustila ho i jediná sestra. Romana Vojtka ztráta navždy poznamenala
Jako dítě byl natolik hyperaktivní, že jej dokonce vyhodili ze školky. Rodiče se rozhodli jeho přebytečnou energii vyřešit tím, že jej v první třídě přihlásili na gymnastický kroužek. Věděli jste, že se v mládí stal sirotkem a pracoval ve Španělsku na tabákových polích?
Vojtek pochází z Valašska
Roman Vojtek pochází z Valašska, od malička zpíval, vystupoval na folklórních festivalech se vsetínským souborem, ve kterém také tancoval. Vystudoval obor mechanik – seřizovač obráběcích strojů a linek a několik měsíců na soustruhu pracoval. Poté se vydal na cestu do Španělska, kde si přivydělával na tabákových polích.
Vyhodili ho ze školy
Byl hyperaktivní dítě a vyhodili jej dokonce ze školky, kde ostatní děti atakoval jídlem, konkrétně červenou řepou. Rodiče se rozhodli jeho přebytečnou energii vyřešit tím, že jej v první třídě přihlásili na gymnastický kroužek. „Nevím, čí to byl tehdy nápad, ale byl pro mě spásný, každý den jsem ze školy běžel na trénink. Doteď z téhle průpravy čerpám při práci. Pořád ještě skočím třeba salto vzad. I když tělo už chátrá a čím dál víc to bolí,“ řekl pro idnes.cz herec, který gymnastiku dělal také vrcholově.
Prvního konkurzu na brněnskou JAMU se Vojtek poprvé zúčastnil pouze jako doprovod své kamarádky, další rok se už přihlásil sám. „Z činohry mě ale nasměrovali na muzikálové herectví. Řekli mi, že se dobře hýbu a zpívám, jestli bych nechtěl zkusit muzikál. A já se zeptal, co to je,“ řekl se smíchem v rozhovoru pro Český rozhlas.
Muzikály
Objevil se například v muzikálech Pomáda, Monte Cristo, Vlasy nebo Noc na Karlštejně. Za muzikály West Side Story a Producenti byl nominovaný na divadelní Cenu Thálie.
První zkušenosti získal v pohádkách
První zkušenost před kamerou získal Vojtek v pohádkách, například Jak přišli kováři k měchu, Zakletý vrch nebo O bojácném floriánkovi. Statného jinocha si dokonce zahrál ještě v roce 2012 v osmatřiceti letech v pohádce Karla Janáka Dvanáct měsíčků po boku Veroniky Žilkové. Při natáčení údajně neustále ztrácel paruky, a tak jich během filmu vystřídal několik.
Miluje pohádkový humor
Vojtek má rád od malička pohádky, konkrétně jejich humor, který jej baví dodnes. „Od dětství mám v hlavě zafixované všechny ty Pyšné princezny, Princezny se zlatou hvězdou, Mrazíky… Taky mě bavila éra studiových hudebních pohádek z osmdesátých let, v nichž hrála paní Janžurová – například Královské reggae. Nebo Princové jsou na draka," řekl pro Denik.cz.
Vyprávěj
Od roku 2009 do roku 2013 hrál v seriálu Vyprávěj, ve kterém ztvárnil hlavní roli Karla Dvořáka. Vojtek do té doby neměl štěstí na hlavní postavy, a tak když mu oznámili, že roli dostal, byl podle České televize „šťastný jako blecha“. Nejsilnější zážitek z natáčení pro něj byla epizoda, ve které se Dvořákovi vydali na dovolenou do Německa. „Ti, kteří tam v dobách dávno minulých jezdili, dobře vědí, že to moře není zrovna dvakrát teplé. Oba jsme se s Andreou museli koupat a tvářit se, jak si to užíváme a máme se bezvadně. Podotýkám, že voda v moři měla dvanáct stupňů. Bezvadně nám v tu chvíli rozhodně nebylo.“
StarDance
Roman Vojtek vyhrál v roce 2006 první ročník taneční show StarDance …když hvězdy tančí s partnerkou Kristýnou Coufalovou. „Tréninky byly tvrdé. V posledním měsíci jsme ve zkušebnách České televize snad i žili. Nebyly výjimkou devítihodinové zkoušky a moje tělo to patřičně cítilo! Přenosy pro mě nikdy nebyly stresující. Spíš jsem se vždy těšil na ten adrenalin, velkou výzvu a neuvěřitelnou zábavu,“ zavzpomínal na svou účast a vítězství v soutěži pro Českou televizi herec.
Tvoje tvář má známý hlas
V další televizní show se objevil v roce 2016, když se zúčastnil soutěže Tvoje tvář má známý hlas. V té se znovu objevil také vloni. „Užívám si to. Tady nejde o žádné vítězství, protože vystoupení jsou skoro neporovnatelná. Jde spíše o to diváka zaujmout, někdo umí dělat větší srandu, někdo má velký taneční základ, někdo pěveckou jistotu. Já mám paradoxně daleko lepší pocit, než jsem měl před čtyřmi lety, protože jsem si tím už prošel a vím, co mě čeká, a cítím to i z ostatních,“ řekl Vojtek.
Televizní seriály
Na televizních obrazovkách se objevil také v seriálech Modrý kód nebo Hvězdy nad hlavou po boku Terezy Kostkové a Romana Zacha. V seriálu ztvárnil bývalého manžela Terezy Kostkové.
Onemocněl covidem
Poslední den natáčení seriálu onemocněl covidem-19 a podle jeho slov měl mírnější průběh, přesto následky cítil velmi dlouho. „Navštěvuji kliniku bývalé lyžařky Šárky Strachové a tam mě několik týdnů dávají dohromady. Podle rozborů krve a dalších vyšetření jsem v pořádku, ale stále se necítím dobře. Mám obrovské návaly únavy, dušnosti, hlasivky nefungují tak, jak fungovaly,“ řekl skoro rok po onemocnění.
Druhá manželka
Jeho druhou manželkou se stala o patnáct let mladší Petra Vraspírová, dnes provdaná Vojtková. V listopadu minulého roku se jim narodil syn Nathaniel, jehož příchod na svět oznámil pár na Instagramu. „Je zdravý a v pořádku a své mamince dal se svými 3,760 gramy lehounce zabrat. Děkuji své ženě za to, co dnes v noci dokázala. Opět jsem si uvědomil, co dokáže ‚ženská síla‘. Lásko, jsi neuvěřitelná,“ napsal Vojtek na svém účtu.
Když bylo Vojtkovi šestnáct let, zasáhla ho smrt maminky. „U nás doma se o tom nemluvilo, ale já jsem v těch dvanácti věděl, že je máma nemocná, že má rakovinu. Když máma odešla, tak člověk má prostě jen dvě možnosti, buď se z toho podělá, nebo se s tím snaží vyrovnat. Neříkám, že jsem se s tím vyrovnal, s tím se člověk vyrovnává hodně dlouho, ale člověka to nějak připraví do života,“ přiznal před osmi lety Vojtek, který se prý s její smrtí dosud pořádně nevyrovnal.
Třináctá komnata
Jen pět let po smrti maminky přišel i o tatínka. V pořadu Třináctá komnata České televize Vojtek promluvil o tom, že na rozdíl od maminčina odchodu, který byl postupný, tentokrát smrt přišla nečekaně. „Nedokážu porovnat, jestli byla větší ztráta mámy, nebo táty. To nerozdělíte. Rodiče rovná se dva. Tři roky zpátky jsem třeba ještě nemohl mít vystavenou jejich fotku. Snažil jsem se to zamést, ale pak stačí taková drobnost jako film, ve které někdo řekne ‚mami‘, a celé to vyšlehne,“ svěřil se Vojtek v pořadu z roku 2008.
Smrtí otce ale těžké rány osudu neskončily
Vojtkova o tři roky mladší sestra Edita se sbalila a odjela s přítelem do Bolívie, kde žije dodnes. „Tři roky jsem o ní neměl žádné zprávy,“ vzpomínal hořce Vojtek. „Byl jsem na všechno sám.“
Ztráta rodičů ho poznamenala
Herec přiznává, že celá řada jeho vztahů byla ztrátou rodičů poznamenaná. "Hodně partnerek mi vyčítalo, že se jim neotevřu. A asi měly pravdu. Člověk má strach k sobě někoho pustit, mít někoho tak moc rád, protože se bojí, aby o něj zase nepřišel," přiznal v dokumentu.
Jednou z jeho lásek byla i herečka Daniela Šinkorová, kterou jejich rozchod velmi poznamenal. „Milovala jsem ho moc. Pověděl mi to na rovinu: ‚Tebe mám rád, ale zamiloval jsem se do jiné ženy.‘ Moc se omlouval, brečeli jsme. Půl roku jsem chodila v černém. Poprvé v životě se mi stalo, že jsem zavolala do divadla, že nepřijdu na zkoušku, že nemůžu. Odložila jsem státnice. Brečela jsem od rána do večera, týden jsem nejedla. Koupila jsem si flašku cinzana, vypila dvě deci a byla jsem hotová. Aspoň jsem to zaspala. Tenkrát to byla malá smrt,“ zavzpomínala na nelehkou etapu svého života pro iDnes.