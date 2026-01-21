Přeskočit na obsah
23. 1. Zdeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Rolins promluvila o veselce s Nedvědem: Svatba bude brzy! Řekla i jak to bude se společnými dětmi

Dara Rolins
Dara RolinsFoto: Profimedia
Dara Rolins
Dara RolinsFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Podle tradic by měla být nejpozději rok od zásnub svatba. Zásnuby zpěvačky Dary Rolins s fotbalovým velikánem Pavlem Nedvědem byly uspořádány už předloni. O svatbě ale oba taktně mlčí. Až doposud. Jak to tedy má slavný pár s veselkou?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Zpěvačka Dara Rolins (52) a bývalý fotbalový reprezentant a současný manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd (52) jsou jedním z nejsledovanějších párů českého šoubyznysu. Jejich zásnuby proběhly už předloni na silvestra a od té doby fanoušci stále čekají na ono hlavní vyústění, tedy svatbu. Dara se však v tomto ohledu projevuje jako naprostá volnomyšlenkářka a otázka svatby jí rozhodně nepřidělává vrásky na čele. „Může se klidně stát, že se ráno probudíme a řekneme si: Co děláš příští týden? A bude svatba,“ překvapila odpovědí v rozhovoru pro TV Markíza.

Michaela Nosková
Michaela Nosková

Šokující zvrat u soudu Noskové s expartnerem: Sestra obžalovaného popsala, jak ničil Míšu i jak napadal vlastní matku

Celebrity

Veselka bude. Ale kdy?

Svým prohlášení ale slavná pěnice své fanoušky příliš neuklidnila, ba právě naopak. „Určitě to bude. Bavili jsme se o tom, že bychom to chtěli zrealizovat. Nemá to ale žádné detailní obrysy, budeme k tomu přistupovat velmi spontánně,“ vyvolala novou vlnu spekulací tím, že veselka může přijít zcela nečekaně a relativně brzy, a její vyjádření je jen takticky promyšleným zastíracím manévrem, aby měl pár ve svůj velký den zasloužený klid. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Menopauza není konec, je to nová etapa.“ Hanka Kynychová radí, jak ošálit stárnoucí tělo a nenosit kila navíc

Svatba bude! Kdy, ale pár prozradit nechce...
Reklama

O dětech mají jasno

Otázku společných dětí má Dara s Pavlem definitivně uzavřenou. „S Pavlíkem už děti mít nebudeme,“ řekla rezolutně matka dospívající Laury, kterou má s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou. Dvě děti syna Pavla a dceru Ivanu má z předchozího manželství i Dařin snoubenec Pavel Nedvěd. 

VIDEO: Připomeňte si virální svatbu Jiřího Káry

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: blesk.czahaonline.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama