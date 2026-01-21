Zpěvačka Dara Rolins (52) a bývalý fotbalový reprezentant a současný manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd (52) jsou jedním z nejsledovanějších párů českého šoubyznysu. Jejich zásnuby proběhly už předloni na silvestra a od té doby fanoušci stále čekají na ono hlavní vyústění, tedy svatbu. Dara se však v tomto ohledu projevuje jako naprostá volnomyšlenkářka a otázka svatby jí rozhodně nepřidělává vrásky na čele. „Může se klidně stát, že se ráno probudíme a řekneme si: Co děláš příští týden? A bude svatba,“ překvapila odpovědí v rozhovoru pro TV Markíza.
Rolins promluvila o veselce s Nedvědem: Svatba bude brzy! Řekla i jak to bude se společnými dětmi
Podle tradic by měla být nejpozději rok od zásnub svatba. Zásnuby zpěvačky Dary Rolins s fotbalovým velikánem Pavlem Nedvědem byly uspořádány už předloni. O svatbě ale oba taktně mlčí. Až doposud. Jak to tedy má slavný pár s veselkou?
Veselka bude. Ale kdy?
Svým prohlášení ale slavná pěnice své fanoušky příliš neuklidnila, ba právě naopak. „Určitě to bude. Bavili jsme se o tom, že bychom to chtěli zrealizovat. Nemá to ale žádné detailní obrysy, budeme k tomu přistupovat velmi spontánně,“ vyvolala novou vlnu spekulací tím, že veselka může přijít zcela nečekaně a relativně brzy, a její vyjádření je jen takticky promyšleným zastíracím manévrem, aby měl pár ve svůj velký den zasloužený klid.
O dětech mají jasno
Otázku společných dětí má Dara s Pavlem definitivně uzavřenou. „S Pavlíkem už děti mít nebudeme,“ řekla rezolutně matka dospívající Laury, kterou má s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou. Dvě děti – syna Pavla a dceru Ivanu má z předchozího manželství i Dařin snoubenec Pavel Nedvěd.