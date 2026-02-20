Přeskočit na obsah
20. 2.
Role v Comebacku byla pro Babčákovou splněný sen. O plastice nosu nikdy neuvažovala

Simona Babčáková
Simona Babčáková
Narodila se v Šumperku, začínala mimo Prahu a zlom přišel v roce 2002 s angažmá v Dejvickém divadle. Simona Babčáková je výrazná herečka jeviště i obrazovky, věnuje se improvizaci, workshopům i moderování. K 53. narozeninám mluví o talentu, „neklidném duchu“ i souboru jako rodině.

Herečka Simona Babčáková se narodila v Šumperku, ale její profesní cesta ji postupně zavedla až na jednu z nejrespektovanějších českých divadelních scén. Po studiích na zlínské škole umění prošla několika angažmá, než v roce 2002 zakotvila v Dejvickém divadle — místě, které se pro ni stalo skutečným tvůrčím domovem. Získání stálého angažmá tehdy vnímala jako zásadní profesní milník, a přestože k němu přistupovala s pokorou, už tehdy si byla vědoma svých schopností.

Marie Doležalová
Marie Doležalová

"Role Saši v Comebacku mě prudila." Manžel ji urazil, jako herečku ji předtím neznal

Celebrity

„Cítila jsem, že mám talent. Cítila jsem, že mám nějakou esenci, říkám tomu neklidný duch. Znamená to, že se nespokojím s drobky. Postupem života se pochopitelně mění to, co jsou drobky a co dorty,“ říká známá herečka. Právě v Dejvickém divadle se podle svých slov cítí „nejvíc doma. Atmosféra souboru, který je dnes považován za téměř kultovní, stojí podle ní na otevřenosti a upřímnosti. „Protože se neustále vyvíjíme. Jsme otevření vůči sobě i vůči změnám. Umíme otevírat konflikty. Jsme k sobě surově upřímní. A samozřejmě je cítit to, že je to stmelená rodina. Se vším, co k tomu patří,“ doplňuje Simona.

Simona Babčáková
Simona Babčáková jako svérázná Simona Bůčková v oblíbeném sitcomu Comeback, který jí přinesl výraznou popularitu u televizních diváků.
Foto: Falcon
Vedle divadelní práce se výrazně prosadila také na televizních obrazovkách. Diváci si ji oblíbili například jako Simonu Bůčkovou v sitcomu Comeback, kde si splnila jeden ze svých dětských snů. „Byl to splněný sen. Vyrůstala jsem na sitcomech a sama si v něm zahrát pro mě bylo opravdu obrovským životním snem. Scénáře byly perfektní, precizní práce,“ vzpomíná Simona Babčáková. Film jí přinesl i nominaci na Českého lva za hlavní roli v komedii Největší z Čechů režiséra Roberta Sedláčka, a o rok později se podobná situace opakovala u snímku Rodina je základ státu. Před kamerou se objevila také v projektech jako Nestyda, Vybíjená nebo V létě ti řeknu, jak se mám, kde natáčela po boku rumunské herečky Andreei Vasilové. „Ona mluvila rumunsky, já česky. Byl to bizár. Mile mě překvapilo, že to herectví nevadilo. Jsme obě profesionálky a dokázaly jsme si to říct v rámci naší angličtiny,“ doplnila.

Kromě herectví se věnuje i improvizaci, které se začala učit pod vedením Jaroslav Dušek v projektu Sekec Mazec. Dnes pořádá vlastní workshopy a přednášky, kde improvizaci představuje jako nástroj osobního rozvoje: Improvizace je skvělý trénink, jak snášet životní nejistotu,“ říká.

Simona Babčáková
Simona Babčáková během svého účinkování v taneční soutěži StarDance, kde vystoupila po boku tanečníka Martina Prágra.
Foto: Česká televize

Simona v roce 2021 přijala výzvu v podobě účasti v taneční soutěži StarDance, kde tančila s Martinem Prágrem. Sama přiznala, že ji k účasti vedla i osobní motivace: „Cítím, že tělo už není ochotno snášet dřinu a dril, tohle je poslední možnost. Rozhodně si tím také kompenzuji čas dospívání, kdy jsem do tanečních nechodila ze strachu, že mě nikdo nevyzve k tanci.“

Vedle práce si herečka zakládá také na rodině. Vychovává syna Alberta Olivera a dceru Josefínu, přičemž rodičovství bere s nadhledem i humorem. „Máme teď doma velkou a malou pubertu, ale pořád mě to baví. S Albertem máme dva až tři velké konflikty za rok, což mi v tomhle věku přijde hodně dobrý,“ hodnotí Simona.

Zdroj: Super.cz, Česká televizeMoje Psychologie

