Rodina je pro zpěvačku Moniku Absolonovou velmi důležitá. Se svou maminkou a bratrem dokonce obývá jeden dům, kde mají každý svůj vlastní byt. Přesto ale existuje člověk, s nímž přerušila veškeré styky a kterému dokonce brání, aby vídal její syny. A tím je její biologický otec Čeněk Absolon.
Rodinné rány se nezahojily. Otec Moniky Absolonové mluví o zákazu vídat vnuky
Otec Moniky Absolonové otevřel citlivé téma rodinných vztahů. V podcastu přiznal, že se se svou slavnou dcerou už roky nestýká a své vnuky vídá jen minimálně. Zazněla také výzva, aby po letech zkusili najít cestu k usmíření.
Rodina je pro zpěvačku Moniku Absolonovou velmi důležitá. Se svou maminkou a bratrem dokonce obývá jeden dům, kde mají každý svůj vlastní byt. Přesto ale existuje člověk, s nímž přerušila veškeré styky a kterému dokonce brání, aby vídal její syny. A tím je její biologický otec Čeněk Absolon.
Absolon o tom promluvil v podcastu u kontroverzního miliardáře Richarda Chlada. Tam si postěžoval, že svá vnoučata nemůže vídat. „Já je mám v telefonu a vždycky, když mi volají, tak je vidím, ale jinak ne. Zakazuje mi chodit na fotbal, protože jsem se zastal otce mých vnuků. To není špatný člověk,“ postěžoval si muž, kterého slavná zpěvačka obvinila z napadení a s nímž už několik let neudržuje kontakt.
O tom, jak život s otcem vypadal, promluvila Absolonová v roce 2008. „Když si v dvaatřiceti promítnu život, je mi z otce zle. Za to, jak se choval k bratrovi, k mámě… Je to hnus,“ řekla tehdy poté, co na veřejnost vypluly zprávy o tom, že u nich doma zasahovala policie. „Vyhrožuje nám fyzickou likvidací. Vyhrožuje dokonce i babičce s dědou. Na policii se samozřejmě neobracíme poprvé, ale maminka se bála a navíc styděla a oznámení vždycky stáhla,“ dodala k tomu.
Přesto by Absolon rád měl vztah se svými vnuky. „Já jsem rád, že mám ty vnuky. Jeden je prý dost po mně. To je jenom to, co slyším. Ale jde to,“ řekl Absolon. „Jsem rád, že hrají fotbal, ale představ si, že mi zakázala, abych za nimi chodil na fotbal. Tak jsem jí ještě ani neodepsal, a to už je rok,“ řekl v podcastu. Tam také Chlad veřejně vyzval zpěvačku, jestli by nechtěla zákaz přehodnotit. „Mončo, jestli mě slyšíš, tak si uvědom, že tvůj táta tady nebude věčně a ty taky ne. Abys potom nelitovala toho, že jste si nepromluvili," myslí si podnikatel, který sám čelil obvinění ze zmlácení partnerky.