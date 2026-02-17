Právě v těchto okamžicích probíhá loučení veřejnosti a přátel s herečkou Janou Brejchovou. Ti, kdo ji milovali, mohou její památku uctít ve velkém sále kina Lucerna. „Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy,“ oznámila hereččina dcera Tereza Brodská prostřednictvím ČTK. Skutečný pohřeb herecké legendy se ale odehrál už včera.
Rodina tajně pohřbila Janu Brejchovou. Pouhý den před oficiálním veřejným rozloučením
Herečka Jana Brejchová žila na sklonku svého života zcela izolovaná od okolního světa. A podobně stranou veřejnosti proběhl i její pohřeb. Toho se zúčastnila jen hrstka nejbližších lidí.
Utajený pohřeb proběhl včera dopoledne v Nové obřadní síni Olšanských hřbitovů a zúčastnilo se ho zhruba jen pětadvacet osob. Nechyběla samozřejmě Tereza Brodská, její manžel fotograf Herbert Slavík, Terezin bratr z otcovy strany Marek Brodský, ale také jeden z bývalých partnerů, herec Jaromír Hanzlík. Ten se s dcerou své bývalé lásky dokonce po skončení obřadu objal. Toto gesto je o to cennější, že není tajemství, že tihle dva spolu v době, kdy Hanzlík tvořil pár s Brejchovou, zrovna nevycházeli. Tereza byla zrovna v době dospívání a Hanzlík byl podle ní velký pedant. Navíc byl také příčinou rozvodu jejích rodičů.
Dalšími, kdo dostali pozvánku na soukromý obřad, byli například dlouholetí kolegové a přátelé, herec Petr Nárožný nebo bývalý hlasatel Jiří Ptáčník. Ten byl také jedním z mála lidí, kteří měli přístup za Brejchovou i do nemocnice, kde strávila poslední roky svého života. „Chodil jsem za ní i později do léčeben naprosto pravidelně. Nejdříve to byly Malvazinky, pak Beroun, potom si naneštěstí zlomila nohu v krčku, což ji vrátilo do nemocničního koloběhu, až nakonec zakotvila v LDN v Motole. Celých těch posledních dvanáct let bylo náročných, ale naše setkání byla, alespoň zpočátku, velmi optimistická,“ řekl Ptáčník s tím, že jeho návštěvy byly velmi časté a plné smíchu. „Jana se hodně a ráda smála! Často jsme se vraceli k veselým momentům, kterých bylo požehnaně. Dokud to šlo, byl jsem u ní s přítelem jednou dvakrát týdně. Později už to bylo volnější,“ zavzpomínal krátce po její smrti.