17. 2. Miloslava
Rodina tajně pohřbila Janu Brejchovou. Pouhý den před oficiálním veřejným rozloučením

Jana BrejchováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Herečka Jana Brejchová žila na sklonku svého života zcela izolovaná od okolního světa. A podobně stranou veřejnosti proběhl i její pohřeb. Toho se zúčastnila jen hrstka nejbližších lidí.

Právě v těchto okamžicích probíhá loučení veřejnosti a přátel s herečkou Janou Brejchovou. Ti, kdo ji milovali, mohou její památku uctít ve velkém sále kina Lucerna. „Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy,“ oznámila hereččina dcera Tereza Brodská prostřednictvím ČTK. Skutečný pohřeb herecké legendy se ale odehrál už včera. 

Theina si vzala z trucu, Brodskému dala zázrak za milion a Zahajského přebrala nejlepší kamarádce: Milostné pletichy, které otřásly životem Jany Brejchové

Utajený pohřeb proběhl včera dopoledne v Nové obřadní síni Olšanských hřbitovů a zúčastnilo se ho zhruba jen pětadvacet osob. Nechyběla samozřejmě Tereza Brodská, její manžel fotograf Herbert Slavík, Terezin bratr z otcovy strany Marek Brodský, ale také jeden z bývalých partnerů, herec Jaromír Hanzlík. Ten se s dcerou své bývalé lásky dokonce po skončení obřadu objal. Toto gesto je o to cennější, že není tajemství, že tihle dva spolu v době, kdy Hanzlík tvořil pár s Brejchovou, zrovna nevycházeli. Tereza byla zrovna v době dospívání a Hanzlík byl podle ní velký pedant. Navíc byl také příčinou rozvodu jejích rodičů. 

Dalšími, kdo dostali pozvánku na soukromý obřad, byli například dlouholetí kolegové a přátelé, herec Petr Nárožný nebo bývalý hlasatel Jiří Ptáčník. Ten byl také jedním z mála lidí, kteří měli přístup za Brejchovou i do nemocnice, kde strávila poslední roky svého života. „Chodil jsem za ní i později do léčeben naprosto pravidelně. Nejdříve to byly Malvazinky, pak Beroun, potom si naneštěstí zlomila nohu v krčku, což ji vrátilo do nemocničního koloběhu, až nakonec zakotvila v LDN v Motole. Celých těch posledních dvanáct let bylo náročných, ale naše setkání byla, alespoň zpočátku, velmi optimistická,“ řekl Ptáčník s tím, že jeho návštěvy byly velmi časté a plné smíchu. „Jana se hodně a ráda smála! Často jsme se vraceli k veselým momentům, kterých bylo požehnaně. Dokud to šlo, byl jsem u ní s přítelem jednou dvakrát týdně. Později už to bylo volnější,“ zavzpomínal krátce po její smrti.

Zdroj: Blesk

