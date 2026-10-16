Spisovatelka Bára Nesvadbová se v podcastu Agáty Hanychové rozpovídala o svém soukromí i o tom, jak moc ji ovlivnilo dětství. Její rodiče měli otevřené manželství, což pro ni bylo vždycky nepředstavitelné. Sama totiž vnímá intimitu úplně jinak. Překvapivě přiznává, že ani ve vztazích se neobejde bez emocí a pořádného dramatu.
Rodiče Báry Nesvadbové měli otevřené manželství. Ona by nevěru nesnesla
Otevřené manželství rodičů by si sama představit nedokázala. Spisovatelka Bára Nesvadbová promluvila o netradičním dětství, rozdílných představách o intimitě i o tom, proč jí ve vztahu nestačí klid a pohoda.
„Každý chce být ten nejlepší rodič, ale děláme spoustu chyb. Třeba i v dobré vůli, ale děláme. Já jsem svým příkladem taky nešla úplně správně,“ zamyslela se Bára nad svým rodičovstvím. Pak přišla řeč na její vlastní rodinu, která byla v mnoha ohledech dost netradiční. Její rodiče, psychiatři Libuše a Josef Nesvadbovi, totiž podle ní žili ve velmi svobodném partnerském uspořádání.
„Já mám úplně jiný vztahy, než měli moje rodiče. Oni měli otevřené manželství, neuvěřitelné v té době. Měli manželství dvou kamarádů, navíc stejné profese. Oni si každý večer povídali,“ popsala jejich soužití. Otec Josef Nesvadba, který zemřel v roce 2005, byl také známým autorem sci-fi literatury. Její maminka Libuše je rovněž psychiatrička a i když už dávno oslavila osmdesátku, stále ordinuje. Bára na své dětství vzpomíná jako na láskyplné, vyrůstala ale mezi dospělými a v prostředí, které se od běžných rodin v lecčems lišilo.
Otevřené manželství rodičů ovšem rozhodně není něco, co by chtěla sama napodobovat. „Pro mě je intimita a sexualita tak niterná záležitost, že si neumím představit, že bych spala s více lidma než s jedním,“ vysvětlila. Představa, že by jí partner vyprávěl o schůzce s jinou ženou a pak si s ní doma v klidu dal večeři, je pro ni zcela neakceptovatelná. Přestože rodiče respektuje a jejich vztah podle jejích dřívějších slov fungoval, sama si nastavila jiné hranice.
Rozdílný pohled má i na další rodinnou zvláštnost. Její rodiče byli nudisté, ona si ale k nahotě nikdy cestu nenašla. „Já úplně nenávidím nudismus. Mám z toho vysloveně trauma,“ přiznala bez obalu. Dokonce jí kamarádi z Dubaje poslali burkiny, tedy koupací oděv zakrývající většinu těla. Zdá se tak, že volnomyšlenkářství, které bylo pro její rodiče přirozené, v ní v některých oblastech vyvolalo spíš opačnou reakci.
A co její vlastní partnerský život? Ani tady Bára nepřekvapivě nezůstala u uhlazených odpovědí. „Ve vztahu potřebuju drama. Když je klídek, tak jsem nervózní, že je málo emocí,“ přiznala. Zatímco rodiče podle jejích vzpomínek dokázali žít v přátelském a harmonickém svazku, ona sama zřejmě potřebuje ve vztahu větší intenzitu.