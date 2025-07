"Říkám mu, ať si někoho najde," tvrdí Lucie Vondráčková o mladším partnerovi

„Tím ho doháním k šílenství, ale já jsem smířená a beru to sportovně. Když si projdete životem, zažijete pády, vzestupy, facky… Pro herectví je to super, ale pro život s mladším člověkem je to blbý v tom, že vás už nic nerozhází,“ popsala v DVTV. „Necháváte to plynout, protože stejně vidíte, že s tím nic neuděláte – že to dopadne, jak má. A to se mu hodně nelíbí,“ dodala zpěvačka, že s jejím postojem partner rozhodně nesouhlasí.