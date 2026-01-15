Přestože představitelka Arabely Jana Nagyová žije už desítky let v zahraničí, kontakt s původním domovem a přáteli neztratila. Pravidelně si také povídá se svou seriálovou sestrou Dagmar Patrasovou alias Xénií. V rozhovoru pro Expres prozradila, jak na tom její kamarádka, která se dlouhodobě potýká s psychickými problémy, nyní je.
"Říkám jí, že jsou na tom lidé hůř," prozradila o Patrasové Jana Nagyová
Před mnoha desetiletími spojil Dagmar Patrasovou a Janu Nagyovou seriál Arabela. Během natáčení vzniklo přátelství, které trvá dodnes. Nagyová nyní tvrdí, že její kamarádka je na dobré cestě k uzdravení poté, co minulý rok ztratila dceru.
„Dáda je na tom daleko lépe, ale opravdu daleko lépe. Ještě několik měsíců zpět ani nechtěla telefonovat. Jenom jsme si psali. Dneska už je to mnohem lepší a voláme si, takže můžu slyšet i její hlas a myslím si, že je na dobré cestě k uzdravení,“ potěšila zpěvaččiny fanoušky pozitivními zprávami. Ona sama se snaží na Patrasovou působit tak, aby znovu dokázala vidět ve svém životě i to dobré. „Snažila jsem se jí nějakým způsobem říct, aby si uvědomila, že jsou lidé, kteří jsou na tom ještě daleko hůř. Řekla jsem jí, ať je ráda, že je ona zdravá, Felix je zdravý, jejich syn je zdravý. Má vnoučata a život jde prostě dál. Nemůže to tímto skončit. Je jí 69 let, letos bude mít 70, to chce velkou oslavu,“ myslí si Nagyová.
Zároveň ale chápe, že bolest po smrti dcery je tak velká, že pro ty, kdo ji nezažili, je nepředstavitelná. „Ty rány si myslím, že se nikdy úplně nezahojí. Co si budeme povídat, ztráta vlastního dítěte, to je taková rána… To není jako když vás operují a pak zašijí, tahle hrůza ve vás zůstane dlouhé roky. Dítě je to nejkrásnější a nejvzácnější, co máte. Ale i s tím se musí člověk smířit. Pro Aničku to bylo vykoupení a měla alespoň to štěstí, že si v životě ještě něco užila a něco tu dokázala. Po ní alespoň něco zůstane,“ dodala legendární seriálová princezna.
Při té příležitosti připomněla i tragédii, která se na Silvestra odehrála ve švýcarské Crans-Montaně, kde v tamním klubu uhořelo 40 mladých lidí a více než 100 utrpělo zranění. „Na Silvestra zemřelo čtyřicet mladých lidí. Ti neměli šanci, aby tady po nich něco zůstalo. Ve většině případů šlo o mladé teenagery. Uhořeli zaživa, strašné,“ říká Nagyová, které momentálně ve Švýcarsku žije.