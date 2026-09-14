Když Věra Nerušilová 26. května 2026 ve věku 91 let zemřela, veřejnost se loučila především s nezaměnitelným hlubokým hlasem a legendární „Kočkou ze Záběhlic“. Několik měsíců po jejím odchodu se ale pozornost obrátila také k její pozůstalosti. Podle informací Nedělního Aha! mohla zpěvačka a herečka zanechat majetek v hodnotě několika milionů korun. Přesná hodnota dědictví ani okruh dědiců však veřejně potvrzeny nejsou a pozůstalostní řízení stále probíhá. Smrt Nerušilové i datum jejího odchodu potvrdila její rodina prostřednictvím herce Filipa Rajmonta.
Říkalo se, že na konci života strádala. Pravda o majetku Věry Nerušilové je zřejmě úplně jiná
Věra Nerušilová patřila k výrazným osobnostem české hudební a herecké scény a za dlouhý život zažila profesní úspěchy i těžké osobní ztráty. Ani několik měsíců po její smrti ale její příběh nekončí – na povrch vyplouvají nové informace o jejím soukromí, vztazích i majetku.
O jejích finančních poměrech nyní promluvil někdejší zvukař Spirituál kvintetu, s nímž Nerušilová v šedesátých letech vystupovala. Podle něj představa, že by na sklonku života neměla z čeho žít, neodpovídala skutečnosti. „Měla se dobře, ona před asi dvaceti lety zdědila po jednom ze členů rodiny velké peníze, ráda je rozhazovala, ale také půjčovala,“ uvedl.
Právě půjčování peněz přitom už dříve dostalo její jméno do médií. Mezi lidmi, kterým finančně pomohla, byla herečka Veronika Gajerová. Ve veřejně popisovaném insolvenčním řízení se objevila pohledávka Nerušilové přesahující 117 tisíc korun. Gajerová během oddlužení splatila pouze část a zbytek pohledávek jí byl po splnění podmínek insolvence prominut.
Bývalý spolupracovník Nerušilové ale odmítá, že by právě tento dluh zpěvačku existenčně ohrozil. „Jednou z těch, kterým díky tomu půjčila, byla i paní Gajerová, ale to ji nijak nepoložilo, ona na to prostě měla, tak jí pomohla,“ popsal.
Podle něj Nerušilová k celé situaci přistupovala mnohem smířlivěji. „Věra na peníze nespěchala, měla jich hodně. Pak si ale na Gajerovou, od které odešel její partner Petr Kracik a nechal ji s dětmi samotnou, došlápli jiní věřitelé, a tak šla do insolvence. Věra to brala normálně, bylo jí to líto, čím si Veronika procházela. Netrpěla tím, že jí to pak splácela v oddlužení,“ dodal.
Sama Gajerová dnes zdůrazňuje, že mezi ní a Nerušilovou panoval blízký vztah a finanční problémy měly mnohem širší příčiny. „S Věrou jsme měli krásný vztah, do insolvence mě dohnali jiní. Měla jsem složité období, musela jsem utáhnout domácnost se dvěma dětmi. Já bych to zvládla, ale potřebovala jsem čas. Věře jsem to vysvětlila a co šlo, jsem jí splatila. Rozhodně neodcházela z tohoto světa s tím, že by neměla z čeho žít, protože Gajerová jí nesplatila dluh. Strašně mě mrzí, co se mi stalo, a ještě více mě mrzí její odchod, měla jsem ji moc ráda,“ uvedla herečka.
Miliony zatím zůstávají jen odhadem
Pozůstalost po Nerušilové může mít hodnotu několika milionů korun. Jako pravděpodobná dědička se nabízí její jediná dcera Barbora, kterou zpěvačka opakovaně zmiňovala jako člověka, jenž se o ni ve vysokém věku staral. Samotná Nerušilová ještě před smrtí vyprávěla, že žije sama, ale právě dcera jí pomáhá doma, vaří a obstarává vše potřebné. Její oficiální životopis rovněž potvrzuje, že měla dceru Báru, která pracuje jako učitelka.
Kdo přesně bude dědit a jak vysokou hodnotu majetek skutečně má, ale zatím není veřejně známé. Informaci o „několika milionech“ proto nelze považovat za potvrzenou částku.