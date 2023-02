Richard Müller leží v nemocnici a je po operaci. Omluvil se fanouškům

"Tak jsem se na vás těšil a takto to dopadlo. Neuvidíme se nejméně šest týdnů. Přeji vám pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější. A děkuji MUDr. Almasimu a celému personálu nemocnice v Dunajské Stredě za skvělou péči. Váš Richard," napsal zpěvák Richard Müller na svůj profil na Facebooku a přidal dvě fotografie, které ho zachycují na nemocničním lůžku a s berlemi.

A člen jeho týmu přidal i podrobnější vysvětlení situace. "Po dvou týdnech léčby Richardovy zraněné nohy se ukázalo, že bude nutná operace. Vše proběhlo v pořádku a nyní začala fáze zotavení. Přípravy na letošní koncerty pokračují a již brzy oznámíme konkrétní termíny letošního turné," stálo v příspěvku s tím, že již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Fanoušci zpěváka, který si v minulosti prošel drogovou závislostí a léčbou deprese, mají pro přesunutí koncertů pochopení a ve velkém vyjadřují svému oblíbenému interpretovi podporu. A někteří to berou i s humorem a zavtipkovali, že takhle to dopadá, když se běhá "po schodoch", čímž odkázali na jeden z Müllerových velkých hitů.