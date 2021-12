Richard Genzer má před rozvodem. Dal se znovu dohromady se starou láskou

Genzerův kamarád deníku Blesk prozradil, že Geňu s Pavlou dala dohromady její zlomená noha. "Když si Pavla pochroumala nohu, tak to byl Ríša, kdo se o ni začal starat, a to je opět spojilo."

Richard Genzer má zase pro změnu bolesti zad a dojíždí do nemocnice na kapačky. Oba na tom tedy nejsou zdravotně úplně ideálně, tak se aspoň skvěle doplňují a jeden o druhého pečují.

Komik, herec a jeden z aktuálních porotců StarDance se už dlouho dobu rozvádí se svou ženou, se kterou roky nežije. Také v tomto ohledu to vypadá, že se konečně schyluje ke konci.

"Už se to začalo hýbat a konečně to dotáhneme do konce. Není to proto, že bych se chtěla znovu vdát, ale chci podniknout jisté finanční kroky a už bych je chtěla udělat jako rozvedená," uvedla pro Blesk Linda Finková.

