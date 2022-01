Hlavní hrdinkou příběhu je třicetiletá Dita v podání Bereniky Kohoutové. Herečka ji představuje slovy: "Dita je holka, která docela dobře ví, co od života chce, a věří, že se jí to splní. Než jí její kluk Filip překvapí tím, že se s ní rozejde, a místo sebe a miminka, které si plánovala, jí nechá mladého divokého psa, i když psa nikdy nechtěla. Tak se proti své vůli stane součástí pejskařské komunity, která jí vždycky připadala směšná a ulítlá. Kromě toho nesnáší psí exkrementy. A celý příběh začíná právě tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí?"

Roli sympatického souseda Petra, jenž s Ditou sdílí coby vášnivý pejskař její psí patálie, ztvárnil Štěpán Benoni, nejlepší kamarádku Gábinu hraje Hana Vágnerová, expřítele Filipa představuje Igor Orozovič. Hrdinčinu poněkud excentrickou matku si zahrála Veronika Žilková a v rolích věčně se škorpících sousedů se představí zábavné duo - Táňa Medvecká a Jiří Lábus.

Režie filmu se ujal Robert Sedláček. Premiéra proběhne 17. března.