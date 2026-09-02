Malý Čenda se do školy nesmírně těší. Přechází ze školky, která sousedí přímo se školní budovou, takže má výhodu v tom, že pro něj nové prostředí nebude až takovou změnou.
Regina Řandová doprovodila vnoučka poprvé do školy. Dabérka Angeliny Jolie zavzpomínala na žlutou aktovku i rýžový nákyp
Další významný milník má za sebou rodina herečky a dabérky Reginy Řandové. Její mladší vnouček Čenda vstoupil do nové životní etapy a poprvé usedl do školních lavic. Hrdá babička Regina u takové události samozřejmě nemohla chybět. Sama zavzpomínala na svá školní léta i první školní brašnu a malého školáčka vyzbrojila nejen nepostradatelným kornoutem plným dobrot, ale také důležitou radou.
Malý Čenda se do školy nesmírně těší. Přechází ze školky, která sousedí přímo se školní budovou, takže má výhodu v tom, že pro něj nové prostředí nebude až takovou změnou.
Velkou motivací je pro něj navíc jeho starší bratr Matěj, který letos nastupuje již do čtvrté třídy. Vedle svého velkého bráchy se tak Čenda bude nepochybně cítit velmi důležitě.
Zatímco hlavní přípravy byly na bedrech rodičů malých školáků, sama Regina ráda přispěla praktickými drobnostmi. „Rodiče Čendy vše nachystali, nakoupili a já jen doplnila drobnosti do tašky, lahev na pití a box na svačinku,“ popisuje s úsměvem.
Čendu letos ještě nečeká klasická první třída, ale přípravná třída, které doma říkají „nulťák“. „Moc se těší,“ upřesňuje Regina. Při této příležitosti si však známá herečka plně uvědomuje, jak neúprosně čas utíká. „Nedávno jsem doprovázela první den do školy staršího vnuka Matěje a teď už bude školák i Čenda,“ zamýšlí se nad rychlým během života.
Vzpomínky na tašku s kočičkami i rýžový nákyp
Pohled na natěšeného vnoučka v Regině okamžitě vyvolal vzpomínky na její vlastní školní začátky. Sama na svůj první školní den dodnes nezapomněla. „Pamatuju si na žlutou tašku se zámky ve tvaru kočiček. Na výběr moc nebylo, ale tahle byla krásná,“ prozrazuje zasněně.
Jako školačka byla velmi společenská a kolektiv si upřímně užívala. Nejvíce ji bavila hudební výchova, tělocvik a cizí jazyky. Naopak exaktní vědy jí k srdci příliš nepřirostly. „S matikou, fyzikou a chemií jsem se nekamarádila,“ přiznává s upřímností.
Na rozdíl od mnoha dětí, které mívají ze školních jídelen celoživotní traumata, však Regina patřila mezi vděčné strávníky. Jedla všechno, ráda a s velkou chutí. Dodnes má v paměti jedno kontroverzní jídlo, na kterém by si bez reptání znovu pochutnala: „Dodnes si vzpomínám na rýžový nákyp se švestkovým kompotem.“
Babička v plném nasazení
Mezi babičkou a vnoučkem Čendou lze již nyní vypozorovat zajímavé povahové shody. Regina u něj vidí přesně ty pocity, které v dětství provázely i ji samotnou. „Asi to těšení se na nové věci se špetkou strachu. A když pak pozná, že je vše v klidu, začne si to užívat,“ popisuje společné rysy.
Regina rozhodně nepatří k babičkám, které by pouze pasivně přihlížely. Sama se hrdě označuje za aktivní, „hlídací“ babičku. Přestože běžný režim během pracovního týdne zajišťují syn se snachou, Regina operativně pomáhá, kdykoli je potřeba – například s odvozem kluků na tréninky.
O víkendech pak pro své vnuky přebírá otěže zábavy a vymýšlí pro ně pestrý program. „Výlety, muzea, sporty, chalupa. Cokoli, abychom se aktivně užili,“ vypočítává své babičkovské aktivity.
Hlavně žádný stres ze známek
Do nové životní etapy dává Regina svému vnoučkovi cennou radu, kterou by si ale měl vzít k srdci každý začínající školák. „Ať se nestresuje kvůli známkám. Ať si školu užije, protože jsou to nejhezčí léta,“ vzkazuje Čendovi.
Jako milující babička má pro něj jedno velké přání, které daleko přesahuje školní lavice i jedničky v žákovské knížce. Přeje si, aby si Čenda ze školy odnesl především fajn přátelství, která mu vydrží třeba až do dospělosti, a ze všeho nejvíce doufá, že se ve svém životě nikdy nesetká se šikanou.
VIDEO: Ministr školství Robert Plaga (za ANO) o svém vztahu s Andrejem Babišem a k zákazu mobilů na školách
Zdroj: autorský text