Sličné modelky mezi archeologickými památkami? Řecká vláda tím chce nalákat turisty

Řecká média informovala o tom, že tamní vláda povolila francouzskému domu Dior fotografovat módní kolekci na některých archeologických místech, včetně aténské Akropole. Dior navíc ještě plánuje 17. června uspořádat na starověkém stadionu Panathinaiko módní přehlídku.

Řecké ministerstvo turistiky uvedlo, že modelky Dioru ve spojení s archeologickými památkami mohou do země přilákat více zahraničních turistů. Kromě toho modely podle něj budou vytvořeny z řeckých materiálů a řeckými tvůrci. "Podpoříme tak turistiku i řeckou tradici," sdělilo ministerstvo. Podle něj firma Dior v žádosti mimo jiné uvedla, že akce spojí s dvoustým výročím začátku války o nezávislost, které si Řecko letos připomíná.

Řecká Ústřední archeologická rada (CAS) sdělila, že stanovila přísné podmínky pro pořizování snímků na pamětihodnostech, přičemž ho zakázala uvnitř starobylých chrámů. Povolení zdůvodnila i tím, že fotografování na Akropoli ukáže pokrok při restaurování této památky od roku 1951. Tehdy fotografoval Dior modelky na Akropoli přímo před chrámy Parthenónem a Erechtheionem. Řecká vláda doufá, že stejně jako tehdy i nyní fotografie obletí celý svět.

Na sociálních sítích se už nicméně objevily i kritické reakce. "Konečně dává vybetonování Akropole smysl," napsal jeden z uživatelů s odkazem na nový chodník na Akropoli. Ten tam vláda nechala udělat se zdůvodněním, že umožní lepší přístup vozíčkářům. "Jen doufáme, že ministerstvo kultury do poloviny června spraví ty díry v chodníku na Akropoli, aby si tam modelky ve vysokých podpatcích nevyvrtnuly kotník," napsal další z kritiků.

Řecká vláda si přístupem k antickým památkám už loni koncem roku vysloužila kritiku od opozice za zákon, který umožňuje půjčovat umělecká díla ze sbírek řeckých muzeí do zahraničí až na 50 let. Kritici tohoto zákona se obávají, že některé artefakty se do Řecka po tak dlouhé době nevrátí a že vystavování v cizině poškodí místní cestovní ruch. Muzea a památky jsou totiž jednou z největších turistických atrakcí Řecka.