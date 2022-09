"Radši menopauzu než další těhotenství," říká modelka Daniela Peštová

"V první chvíli jsem si myslela, že jsem těhotná. Strašně mě to vyděsilo, protože čtvrté dítě jsem opravdu neplánovala, a navíc jsem už byla starší. Nenapadlo mě, že by to mohla být menopauza. Byl to pro mě dost šok," prohlásila modelka Daniela Peštová v podcastu Big Questions s tím, že se jí vlastně ulevilo, když zjistila, že jde o přechod, který na ni přišel už v pětačtyřiceti letech.

Přiznala také, že odmítla nabídku svého gynekologa užívat hormonální substituci. "Nikdy jsem nebrala ani hormonální antikoncepci," řekla Peštová, která ale zároveň nevylučuje, že do budoucna bude muset po takových preparátech sáhnout. Zatím si prý vystačí s úpravou jídelníčku, ve kterém omezila hlavně mouku.

Věcí, která ji podle vlastních slov nepříjemně zaskočila, byl vliv menopauzy na její intimní život. "Aspekt, který mě určitě nejvíc překvapil, je pokles libida. Nečekala jsem, že se to stane v podstatě přes noc. A to mi překáželo úplně nejvíc z těch různých příznaků," přiznala jednapadesátiletá modelka.

A přidala i úsměvnou historku o tom, že člen rodiny, se kterým svůj stav probírala nejvíce, nebyl její partner, hudebník Pavol Habera, ale nejmladší syn - třináctiletý Paul Henry. Ten měl totiž údajně velkou radost. Podle Peštové si nikdy nepřál mladšího sourozence a informace, že jeho maminka už nemůže mít další děti, ho potěšila.