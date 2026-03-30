Koně přitom v rodině Pohlreichových patří především k velké životní vášni Zdenky Pohlreich. Ta se chovu a práci s nimi věnuje už více než dvacet let. Na ranči v brdských lesích, který manželé vybudovali v roce 2012, tak dnes pečuje o celé stádo.
Radost u Pohlreichů: těší se z nového přírůstku. „Jsem taky jenom člověk,“ přiznal dojatý šéfkuchař
Na ranči manželů Pohlreichových nedaleko Prahy mají důvod k radosti. Do už tak početného stáda koní přibyl o víkendu nový člen – hřebeček Amayo. Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se o novinku podělil s fanoušky na videu. “Kamarádi, tohle je náš nový přírůstek. Vstaň ty kluku, ukaž se,” pobízel dojatý Pohlreich čerstvě narozené hříbě.
Ranč se postupně proměnil nejen v zázemí pro chov, ale i prostor pro semináře a setkávání lidí, kteří hledají cestu k sobě samým – často právě skrze kontakt s koňmi. A právě tady přišel během uplynulého víkendu na svět zmiňovaný hřebeček.
Šéfkuchař, který se proslavil spíše svou přímočarostí, se tentokrát dojetím netajil. „Jsem šťastný, je to úplně dojemné. Vidíte, jsem taky jenom člověk,“ rozplývá se na videu, které vidělo už téměř půl milionu fanoušků.
Nový život na ranči přitom přichází v době, kdy má Zdeněk Pohlreich znovu napilno. Vrací se totiž k natáčení pořadu Ano, šéfe!, který ho kdysi dostal do širšího povědomí. Návrat k projektu, s nímž je neodmyslitelně spojený, tak doprovází i příjemné momenty v soukromí.
Pro Zdenku Pohlreich má přitom ranč ještě hlubší význam. Po vážné nemoci v roce 2014 začala přehodnocovat svůj život a právě práce s koňmi jí pomohla najít nový směr i vnitřní klid. Narození hříběte tak není jen radostnou zprávou pro rodinu, ale i dalším symbolem kontinuity a života, který se na jejich ranči odehrává – v tichém rytmu přírody, daleko od stresující práce v gastru i televizních kamer.