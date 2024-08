"Já jsem mu to říkala," rýpe Třeštíková do exmanžela a prozradila důvod rozchodu

Manželství spisovatelky Radky Třeštíkové a fotografa Tomáše Třeštíka sice formálně stále trvá, pár už ale netvoří tři roky. Nyní Třeštíková nechala své fanoušky nahlédnout do toho, co stálo za jejich rozchodem a ukázala na pověstnou "poslední kapku". Ta byla podle ní rozbuško v už delší dobu nefungujícím vztahu.

Asi málokdo by si tipnul, že důvodem rozchodu byly rolety na domě, který si Tomáš postavil na Vyžlovce. Ten před pár dny ukázal čtenářům Blesku a zavtipkoval, že se zataženými roletami jeho stavba vypadá jako garáž. To se rozhodla Radka okomentovat na svém Instagramu. "Bez ironie tohle miluju, protože kvůli těm roletám jsme se rozešli," překvapila své sledující malicherným důvodem, který ale vzápětí uvedla na pravou míru.

"Jako jasně, nikdy to není jen tohle nebo támhleto, ale nakonec se všechno, co vám v nějakým vztahu dlouhý roky vadí, zhmotní do jedný poslední, životně nedůležitý kraviny, u který si řeknete ‚a dost‘. A u nás to byly rolety," popsala s tím, že zatímco ona na roletách nekompromisně trvala, její tehdejší manžel byl stejně nekompromisně proti.

"Nakonec tam ty rolety - na rozdíl ode mě - jsou a Tomáš je za ně rád. Všechno v cajku. P.S.: Já jsem mu to říkala," dodala vtipně na závěr.