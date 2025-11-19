21. 11. Albert
Radka Třeštíková poprvé promluvila o novém vztahu s exmanželem Lutovské

TMBK Za hranice Českolandu, galerie Etcetera,Image: 1051901274, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Radka Třeštíková, Jaroslav Vít, Credit line: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / ProfimediaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Spisovatelka Radka Třeštíková už nějakou dobu tvoří pár s podnikatelem Jaroslavem Vítem. Ten je známý především jako exmanžel Miss Ivety Lutovské, se kterou dodnes tvrdě bojuje o péči o jejich dvě děti. Třeštíková poprvé promluvila o jejich seznámení a také o tom, jak vnímá rodinnou situaci svého partnera.

Po rozpadu vztahu s fotografem Tomášem Třeštíkem byla spisovatelka Radka Třeštíková čtyři roky oficiálně sama. Nyní ale už nějakou dobu tvoří zamilovaný pár s podnikatelem Jaroslavem Vítem. O tom, ale až dosud příliš nemluvila. Nyní ale prozradila, kdo udělal první krok a jak jejich vztah vypadá.

Radka Třeštíková
Radka Třeštíková

„Myslím, že mě pozval na kafe, že mi napsal. Já nejsem moc iniciativní v těchto věcech sama,“ naznačila úspěšná spisovatelka, že ona sama muže neoslovuje. To, jak je Vít v médiích poslední roky vykreslován pro ni žádným problémem nebylo. „Já jsem si říkala, že se konečně objevil někdo, jehož mediální obraz je ještě horší než můj, a že by bylo fajn poznat a zjistit, co je to za člověka. Protože vím sama i ze sebe, že se často zveřejňuje spousta lží, takže pro mě ty věci nebo články určitě nebyly překážkou v tom někoho poznat,“ řekla rozhodně pro eXtra.cz.

Do toho, jaké má její partner vztahy se svou exmanželkou, Miss Ivetou Lutovskou, nezasahuje, Neskrývá ale, že spory ohledně dětí nechápe. „Já to pořád tak jako sleduji, protože oni to pořád nemají v pohodě. Asi mi to úplně nepřísluší komentovat, ale sama za sebe jsem z toho všeho hrozně překvapená, protože já jsem se se svým, teď už teda exmanželem, Tomášem rozvedla vlastně tak jako strašně v pohodě, a když jsme vyšli z toho soudu, tak jsme si dali pusu a poděkovali jsme si a šli jsme si každý po svých. Pořád ve své hlavě nerozumím tomu, že to má někdo jinak, ale stávají se různé věci,“ krčí rameny Třeštíková. 

Ona sama žádný spor o dceru Ellu a syna Jonatána s bývalým manželem nevedla. V pohodě se domluví například i tom, s kým budou děti o Vánocích. „Já jsem byla minulý rok s dětmi a slíbila jsem Tomášovi, že to budeme střídat, že to určitě nebude tak, že mu jeden rok řeknu, že jsem s dětmi já, a ten druhý rok ho zase budu vydírat, že zase budu já. I dětem jsem to nějak vysvětlila, že budou u táty a že si to uděláme pětadvacátého, že to je jenom datum a nějak na tom nemusíme lpět,“ dodala s tím, že děti se těší na to, že budou mít nadílku hned dvakrát. Na Štědrý den ale sama rozhodně nezůstane. „Já budu dvacátého čtvrtého, předpokládám, se svým partnerem bez dětí a pětadvacátého asi budeme všichni,“ popsala své plány na sváteční dny. 

