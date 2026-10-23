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Radka Třeštíková je zase single. Rozchod s Vítem naznačila už před týdny, teď je jasno

Radka Třeštíková
Radka TřeštíkováFoto: HerminaPress
Radka Třeštíková
Radka TřeštíkováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Další láska je minulostí! Spisovatelka Radka Třeštíková má za sebou vztah s Jaroslavem Vítem, který kdysi plnil stránky médií i kvůli rozpadu manželství s Ivetou Lutovskou. Vít po rozchodu poslal Radce vzkaz, který mluví za vše.

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Spisovatelka Radka Třeštíková je opět bez partnera. Konec vztahu s podnikatelem Jaroslavem Vítem, bývalým manželem Ivety Lutovské, už není pouhou spekulací. Zatímco autorka se k soukromí vyjádřila jen v náznacích, její expartner byl mnohem konkrétnější.

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Třeštíková a Vít svůj vztah přestali tajit na jaře loňského roku. Tehdy se na veřejnost dostaly fotografie, na nichž si vyměňovali polibky, a podnikatel následně zveřejnil jejich společný snímek z hor. Zamilovaná spisovatelka se později pochlubila dalšími fotografiemi a o novém partnerovi mluvila otevřeně. V listopadu například prozradila, že první krok udělal právě Vít, který ji pozval na kávu.

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Že se v jejím soukromí něco změnilo, naznačila Radka už před časem. „Kvůli problémům ve svém osobním životě jsem poprvé nedodržela termín odevzdání knihy, který byl v dubnu,“ napsala před třemi týdny na svém profilu na Instagramu, kde rekapitulovala svou dosavadní literární tvorbu. Z jejího vyjádření tak vyplynulo, že potíže v osobním životě mohly přijít už dříve a rozchod zřejmě není úplně čerstvou záležitostí.

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Zatímco spisovatelka zůstala tajemná, Jaroslav Vít už nic nezastíral. „Už spolu nejsme. Přeji Radce, aby si našla partnera, se kterým bude šťastná,“ řekl nyní pro iDNES.cz. Zároveň dodal, že společného roku a půl nelituje. Konkrétní důvod, proč jejich vztah skončil, ale veřejně nevysvětlil.

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Pro Radku tak končí další partnerská kapitola. Před Vítovým příchodem byla po rozchodu s fotografem Tomášem Třeštíkem několik let sama. S bývalým manželem má dvě děti, dceru Elu a syna Jonatána. Přestože jejich manželství skončilo, dnes spolu dokážou vycházet a podporovat se i na veřejnosti.

VIDEO: Páry žijí v nejistotě, ale už se nebojí rozvést, dřív se braly kvůli bytu, říká Třeštíková

Manželské etudy: Nová generace řeší problémy mladých párů, spolupracujeme více než 6 let, důvěra musí být na obou stranách, říká Hana Třeštíková | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: iDNES.cz

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