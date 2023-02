"Radhošťská je kruťárna," říká herec Jan Vondráček, jehož hlas oznamuje zastávky MHD

Loni v květnu Jan Vondráček vyhrál anketu vyhlášenou Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP). Lidé v ní měli možnost rozhodnout mezi čtyřmi hlasy. Vondráčka veřejnost zvolila s drtivou převahou 62,15 procenta hlasů a mravenčí práce namlouvání mohla začít.

V rozhovoru pro Deník N nyní herec mimo jiné prozradil, jaké zastávky mu daly při nahrávání nejvíc zabrat. "Třeba taková Radhošťská. V rozhlase nebo ve filmu, když to řeknete mezi řečí, by nějaká ta nedokonalost prošla a nikdo by si toho ani nevšiml. Ale když to má být na nahrávce, kterou budou cestující slýchat dennodenně… Čtyři souhlásky za sebou jsou prostě kruťárna, něco musí znít míň, něco víc, to nebylo snadné najít," říká Vondráček, pro kterého bylo kvůli čtyřem souhláskám za sebou (-npfl-) výzvou i náměstí Olgy Scheinpflugové.

Jan Vondráček zároveň přiznal, ke kterým zastávkám má emocionální vztah. "Třeba na trase z Palmovky, kde žiju, do Divadla v Dlouhé, kde hraju už skoro 27 let. Nebo zastávka Břevnovský klášter, kde jsme se brali s mou ženou. Karlínské náměstí, kam jsem chodil jako dítě na dramaťák, do sboru a do výtvarky. Zastávka U Kříže, kam jsem chodil na housle. Ale nejvíc asi ta Palmovka," uvedl herec.