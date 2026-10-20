Konec ve StarDance ho zamrzel víc, než možná čekal. Radek Štěpánek sice bere vyřazení sportovně, přece jen ho ale mrzí, že s taneční partnerkou Vandou Bartošovou Dětinskou už nemohou pokračovat. A nejde jen o něj samotného. Na další večer se totiž těšily především jeho dcery.
Radek Štěpánek promluvil o vyřazení ze StarDance. Nejvíc ho mrzí, že zklamal dcery
Na tenisovém kurtu se naučil přijímat vítězství i porážky, přesto ho konec ve StarDance zamrzel. Radek Štěpánek prozradil, co ho po vyřazení mrzí nejvíc. Nejde přitom jen o vlastní taneční ambice, ale hlavně o jeho dcery, které se těšily na další vystoupení.
Bývalý tenisový šampion se po odchodu ze soutěže rozpovídal v pořadu BlondDance. „Nejvíce mě mrzí ten následující pohádkový večer, na který se moc těšily moje děti,“ přiznal. S Vandou přitom měli připravené další tance a chtěli divákům ještě ukázat, co se během náročných tréninků naučili.
Štěpánek ale dobře ví, že soutěž je soutěž a někdy se zkrátka nedaří. Během své tenisové kariéry zažil nespočet vítězství i porážek, a tak se naučil neúspěch přijmout a jít dál. „Tenis je jasný – buď výhra, nebo prohra,“ popsal svůj pohled na sportovní klání. StarDance pro něj byla novou zkušeností, do které se pustil s odhodláním, přestože tanec je úplně jiná disciplína než tenis.
Jak dokáže zvládat vztek po neúspěchu, ukázala i jeho vzpomínka na Wimbledon. Po jedné porážce ho prý přemohla taková frustrace, že v šatně postupně rozšlapal sedm tenisových raket. Osmou nakonec ušetřil na prosbu muže, který se o hráče staral a chtěl si ji nechat na památku. I taková epizoda ukazuje, jak silné emoce dokáže sportovní prohra vyvolat.
Přesto Štěpánek účast ve StarDance nelituje. Poděkoval své taneční partnerce za trpělivost a ocenil práci všech soutěžících, kteří museli zvládnout hodiny tréninků i náročná vystoupení. Vanda Bartošová Dětinská mu navíc vzkázala, že ze soutěže odchází jako tanečník. A i když se jejich cesta na parketu uzavřela dřív, než si přáli, zkušenosti a společné zážitky jim už nikdo nevezme.