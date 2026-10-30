O tom, co se podle jejích slov odehrávalo za zavřenými dveřmi rodinného domova, se Natálie Burdová rozhodla promluvit pro deník Blesk. Její svědectví obsahuje závažná tvrzení o chování známého kuchaře vůči její matce Andree. Jedna z nejsilnějších vzpomínek se podle Natálie váže k době, kdy jí bylo pouhých devět let. Tehdy měla být svědkem fyzického napadení své matky. „Otevřela jsem dveře, přišla jsem tam a viděla, jak mamku mlátí u skříně a teče jí krev. To je asi moje nejhlubší vzpomínka. Kdybych tam nepřišla, tak ji prostě umlátí,“ uvedla Natálie.
Radek Kašpárek čelí vážnému obvinění z domácího násilí. Dcera jeho exmanželky popsala děsivé zážitky, šéfkuchař se brání
Známý šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef Radek Kašpárek se ocitl uprostřed vážné rodinné kauzy. Dcera jeho bývalé manželky Andrey Kašpárkové promluvila o údajném domácím násilí, kterému měla být v dětství opakovaně svědkem. Kromě fyzických útoků na matku zmiňuje také psychické týrání, urážky a údajné problémy s alkoholem a drogami.
Podle jejích slov přitom nemělo jít o ojedinělý incident. Tvrdí, že konflikty doprovázené fyzickým násilím se v domácnosti opakovaly a ona sama byla často jejich přímým svědkem. „Občas to bylo třikrát do měsíce, občas dvakrát do měsíce. Bylo to opravdu různé. A skoro pokaždé jsem toho byla svědkem. Ale i když jsem svědkem nebyla, vždycky jsem poznala, že se něco stalo, protože máma měla třeba modřiny,“ popsala.
Radek Kašpárek se brání. Připravuje právní kroky
Závažná obvinění nezůstala bez reakce samotného šéfkuchaře. Radek Kašpárek se k celé situaci vyjádřil pro server Expres.cz, podrobnosti však zatím komentovat odmítá. „Vše řeším se svým právním zástupcem. Mince má vždy dvě strany. Momentálně víc říct nemohu, ale připravujeme určité právní kroky,“ uvedl.
Vztahy po rozchodu zůstávají napjaté
Nová kauza zároveň znovu obrátila pozornost k soukromému životu známého kuchaře a jeho bývalé manželky Andrey. Přestože Kašpárek v minulosti naznačoval, že se jim po rozpadu manželství podařilo vzájemné vztahy urovnat, současná situace ukazuje, že rodinné neshody zřejmě přetrvávají.
Zda budou mít takto závažná obvinění také právní dohru, zatím není jasné. Tvrzení Natálie Burdové představují její osobní svědectví, nikoli prokázaná zjištění o vině Radka Kašpárka.