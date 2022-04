Těhotná Eva Burešová: "Ráda bych těch dětí stihla ještě mnohem víc"

"Jsem strašně šťastná. Myslím si, že to je to nejkrásnější, co může ženu, která chce děti, potkat. A jsem ráda, že mě to potkalo ještě před tou třicítkou, protože bych těch dětí ráda stihla ještě mnohem víc," prozradila osmadvacetiletá Eva Burešová magazínu Showtime.

S partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem, čekají svého prvního společného potomka. Oznámení ale oddalovali až do doby, kdy rostoucí bříško nešlo před veřejností utajit. "Ráda se pochlubím dobrou novinkou, ale až ve chvíli, kdy si budu jistá, že je všechno v pořádku. Víme všichni, že ty tři čtyři měsíce jsou extrémně, extrémně citlivá doba, a ženy nikdy neví, jestli se to podaří, nebo nepodaří. Informace se ve třech měsících neříká bulváru, ve třech měsících se většinou neříká ani rodině," vysvětlila herečka, proč na spekulace ohledně svého těhotenství nereagovala.

Burešová také přiznává, že druhé těhotenství prožívá jinak než své první před pěti lety. "Mám strach. Větší, než jsem měla, když jsem čekala Nathánka. Cítím, že je všechno jinak. Kolem mě je tolik maminek a tolik příběhů, které neměly to šťastné finále, že se strašně bojím."

Strach o budoucího sourozence má podle hereččiných slov i malý Nathaniel. "Pořád mi říká, ať dávám na bříško pozor," dojala se Burešová, která si i teď chce zachovat část tajemství a vedle utajeného pohlaví miminka neprozradila ani to, v kolikátém měsíci těhotenství je.