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Původní profese slavných Čechů. Měli být kominíci, řezníci, stavaři i železničáři

Herec a zpěvák Jiří Macháček
Herec a zpěvák Jiří MacháčekFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Herec a zpěvák Jiří Macháček
Herec a zpěvák Jiří MacháčekFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dnes zná jejich tváře z televize a časopisů téměř každý. Jejich profesní cesta životem ale měla původně vypadat úplně jinak. Jakému povolání se české celebrity měly v plánu věnovat, než je zlákalo veřejné vystupování?

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Stát se hercem, zpěvákem nebo moderátorem nutně neznamená vystudovat uměleckou školu. Řada známých tváří si svůj profesní život původně představovala úplně jinak. Jitka Čvančarová má například vystudovanou stavební průmyslovku. Igor Chmela je absolventem oboru oprava a rekonstrukce železničního svršku a spodku. Jan Révai se vyučil automechanikem a Bohuš Matuš kominíkem. Zapomenout nemůžeme ani na Jiřího Macháčka, který sice vystudoval práva, ale nikdy se tomuto oboru nevěnoval.

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Lukáš Pavlásek

Lukáš Pavlásek
Lukáš PavlásekFoto: Profimedia.cz

Populární stand-up komik vystudoval Střední knihovnickou školu. Já jsem se jednou o místo knihovníka ucházel, ale paní, co mě měla přijmout, mi řekla, ať jdu raději dělat něco jiného, že knihovníci mají nízké platy a že bych musel být žena a mít manžela, který vydělá víc a uživí rodinu, řekl Lukáš Pavlásek pro Deník.cz.

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