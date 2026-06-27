Stát se hercem, zpěvákem nebo moderátorem nutně neznamená vystudovat uměleckou školu. Řada známých tváří si svůj profesní život původně představovala úplně jinak. Jitka Čvančarová má například vystudovanou stavební průmyslovku. Igor Chmela je absolventem oboru oprava a rekonstrukce železničního svršku a spodku. Jan Révai se vyučil automechanikem a Bohuš Matuš kominíkem. Zapomenout nemůžeme ani na Jiřího Macháčka, který sice vystudoval práva, ale nikdy se tomuto oboru nevěnoval.
Původní profese slavných Čechů. Měli být kominíci, řezníci, stavaři i železničáři
Dnes zná jejich tváře z televize a časopisů téměř každý. Jejich profesní cesta životem ale měla původně vypadat úplně jinak. Jakému povolání se české celebrity měly v plánu věnovat, než je zlákalo veřejné vystupování?
Lukáš Pavlásek
Populární stand-up komik vystudoval Střední knihovnickou školu. „Já jsem se jednou o místo knihovníka ucházel, ale paní, co mě měla přijmout, mi řekla, ať jdu raději dělat něco jiného, že knihovníci mají nízké platy a že bych musel být žena a mít manžela, který vydělá víc a uživí rodinu,“ řekl Lukáš Pavlásek pro Deník.cz.
Lukáš Pavlásek
Populární stand-up komik vystudoval Střední knihovnickou školu. „Já jsem se jednou o místo knihovníka ucházel, ale paní, co mě měla přijmout, mi řekla, ať jdu raději dělat něco jiného, že knihovníci mají nízké platy a že bych musel být žena a mít manžela, který vydělá víc a uživí rodinu,“ řekl Lukáš Pavlásek pro Deník.cz.
Jitka Čvančarová
Dříve než absolvovala JAMU, vystudovala stavební průmyslovku v Mělníku. „Nebyla jsem nadšená, když mi rodiče předurčili, že půjdu na průmyslovku a pak na vysokou, aby ze mě byla paní architektka. Nechtěla jsem to, ale teď jsem vděčná, že mám přehled v jiném oboru. Vždycky se hodí rozumět stavitelství, protože každý si budujeme dům nebo byt. Jsem ráda, že mám rozšířený obzor v jiném oboru,“ řekla herečka Jitka Čvančarová iDnes.cz.
Pavla Tomicová
Zpočátku nebylo jisté, zda Pavla Tomicová bude učitelkou, loutkoherečkou nebo herečkou. Po maturitě na střední pedagogické škole totiž Pavla Tomicová dokonce jeden rok učila, ale pak se dostala na katedru loutkářství na pražské DAMU a bylo rozhodnuto. Po loutkoherecké etapě jí režisér Vladimír Morávek nabídl hostování v Klicperově divadle v Hradci Králové a tím se rozjela její herecká kariéra.
Jan Révai
Herec a tanečník Jan Révai je vystudovaný automechanik. „Zpočátku v tom nebyla vášeň k autům, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jednak jsem neměl známky na to, abych šel na střední školu. Rodiče mě přihlásili na učební obor truhlář, kde však bylo plno, a tak na mě zbyl automechanik,“ prozradil Révai pro web Auto.cz a jedním dechem dodal: „Upřímně, nepobral jsem žádné velké znalosti, které by se mi v budoucnu někdy hodily. Sem tam jsem si něco opravil, vyměnil žárovku. Ale to je asi tak všechno. Dnes se i s žárovkou musí do servisu, protože se k ní člověk ani nedostane.“
Jiří Macháček
Herec i hudebník Jiří Macháček se po vystudování gymnázia vydal na konzervatoř Jaroslava Ježka, a poté studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. I když školu dokončil, právu se nikdy nevěnoval a dle jeho slov ho škola moc nebavila a kromě zkrácení dvouleté vojenské služby na jeden rok mu nic nedala. Během studia na právnické fakultě se opakovaně pokoušel dostat na DAMU, kam ho nakonec vzali, ale po půl roce ze školy odešel.
Richard Krajčo
Původně se vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, studium ale po několika semestrech ukončil a začal se věnovat hudbě. Roku 1996 byl pak přijat na Janáčkovu konzervatoř na hudebně dramatický obor.
Igor Chmela
Igor Chmela v letech 1985-1989 studoval Střední průmyslovou školu železniční v Letohradě, obor oprava a rekonstrukce železničního svršku a spodku, a následně pracoval v Ostravě jako traťový dělník. Po dvouleté základní vojenské službě nastoupil v roce 1992 na DAMU v Praze, školu úspěšně absolvoval v roce 1996.
Jiří Štrébl
Herec Jiří Štrébl měl problémy s minulým režimem, a tak nemohl jít studovat vysněnou školu. Pro magazín Prima Ženy k tomu uvedl: „Měl jsem napsáno v posudku, že se nedoporučuje moje přijetí na střední školu.“ Poté se tedy vyučil v obchodním domě Bílá labuť prodavačem, a dokonce získal v rámci soutěže titul Nejlepší prodavač Československé socialistické republiky. „Po vyučení mě dali do hudebních nástrojů, což bylo ze začátku strašný, protože jsem tomu opravdu nerozuměl, ale zase tam chodili všichni ti slavní muzikanti, které jsem měl rád,“ vzpomíná herec.
Miroslav Táborský
„Jsem vystudovaný učitel z donucení, protože mě nevzali na divadelní fakultu, ale celou dobu jsem mířil do divadla,“ prozradil Miroslav Táborský pro Stream s tím, že ho na herectví nepřijali kvůli špatnému kádrovému profilu.
Filip Blažek
Ani Filip Blažek se neměl stát hercem. Jeho původní profesí totiž byla truhlařina. „Byla to krásná práce,“ řekl Blažek pro Top Star.
Josef Vojtek
Ještě předtím, než se Josef Vojtek stal zpěvákem kapely Kabát, pracoval jako opravář telefonů a v rozhlase. „Co jsem dělal před hudbou? Spravoval jsem telefony, ale dlouho jsem u toho nevydržel. Pro to se prostě Pepa Vojtek nenarodil,“ řekl se smíchem televizi Nova Vojtek.
Inna Puhajková
Moderátorka Inna Puhajková původně mířila do řad policie. „Mezi nejzajímavější předměty patřila kriminalistika, právo, sebeobrana, spojovací příprava (vysílačky), psychologie nebo střelby,“ řekla Blesku a dodala: „Měli jsme teoretické hodiny a při vhodném počasí jsme chodili ven na střelnici. Ze začátku jsme stříleli ze vzduchovek, později jsme přešli na policejní zbraně.“
Zdeněk Svěrák
Jako učitel začínal herec a scenárista Zdeněk Svěrák. Jeho oborem byl český jazyka a literatura. Nejprve rok učil na základní škole v Měcholupech, kde také založil ochotnický spolek a sám jej režíroval. V Měcholupech nastoupil k šesťákům a podle jeho slov byly začátky náročné. „Než jsem přišel na to, že nesmím bej tak hodnej a že nesmím bejt tak veselej,“ prozradil Svěrák Českému rozhlasu. Poté přešel do Žatce na základní školu v Komenského aleji a následně na gymnázium.
Leona Machálková
Před tabulí měla původně stát i zpěvačka Leona Machálková, která je vystudovanou učitelkou českého jazyka a dějepisu. „Nejdříve jsem se dostala do úžasného divadla Semafor, showbyznys následoval za hodně dlouho… Uspěla jsem na konkurzu a zalíbila jsem se panu Jiřímu Suchému a jeho kapelníkovi Ferdinandu Havlíkovi. Tam někde přeskočila ta pomyslná jiskra a rozžehla i pro mě tu mou hvězdu,“ popsala Blesku svůj vstup do světa showbyznysu.
Jiřina Bohdalová
Dříve, než se Jiřina Bohdalová stala jednou z nejoblíbenějších českých hereček, stanula v Ostravě za katedrou. Do města na hranicích Moravy a Slezska následovala svého manžela Břetislava Staše. „Začala jsem učit na Matiční. Tehdy jsem byla takový Komenský v sukních. Učila jsem hrou, protože jsem měla vždycky ráda malé děti. Tak jsem jim četla pohádky. Zvláště Káju Maříka. Nikoho jsem se neptala, jestli je to možné, nebo ne. Vždycky jsem dětem na začátku vyučování řekla, že jim přečtu polovinu pohádky, a když se budou dobře učit a budou hodné, tak na konci jim pohádku dočtu,“ zavzpomínala pro iDnes herečka.
Václav Noid Bárta
Zpěvák a muzikálový herec je vyučeným řezníkem. Právě ve školním období se asi na dva roky vzdal konzumace masa. „Kvůli cvičení jsem se k masu vrátil, ale nevylučuju, že do budoucna bych se stal vegetariánem nebo veganem,“ řekl Bárta pro Super.cz. Dodal také, že mu nepřipadá správně kupovat si maso zabalené v balíčku a podporovat tak kruté zacházení se zvířaty. Čestnější podle něj je, když si člověk kvůli potravě zvíře zabije sám.
Bohuš Matuš
Dnes je Bohuš Matuš zpěvákem, původně však studoval vojenskou školu v Liptovském Mikuláši, později se vyučil kominíkem. Jak ale přiznal pro Český rozhlas, vždy ho to táhlo k muzice.
Lucie Bílá
Jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček Lucie Bílá se původně vyučila dámskou krejčovou. Dovednosti tím získané dokázala zúročit během kovidové pandemie, když znovu zasedla za šicí stroj a šila roušky pro kladenskou nemocnici. „Po vyučení dámskou krejčovou jsem to povolání dělala dva roky, je vidět, že nic není v životě nadarmo, všechno má svůj čas,“ řekla pro Seznam.