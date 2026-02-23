Na podzim roku 2023 byl zatčen trenér prvoligového ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský. Policie totiž na erotických stránkách Amateri.com narazila na záběry, které tam právě Vlachovský umístil a které tajně pořizoval v šatnách a sprchách svého klubu. Na záběrech je celkem 14 hráček klubu. Mezi nimi i Jana Žufánková. „Když jsem se na policii na záběrech musela identifikovat, bylo mi fyzicky špatně,“ říká fotbalistka, která momentálně hraje za pražskou Slavii.
„Psali nám, že si za to můžeme samy,“ říká fotbalistka, kterou trenér tajně natáčel ve sprše
Fotbalistka pražské Slavie Jana Žufánková se rozhodla promluvit o kauze, kdy ji a její spoluhráčky ve fotbalovém klubu 1. FC Slovácko tajně natáčel jejich trenér Petr Vlachovský v šatnách a ve sprchách.
V podcastu Nory Fridrichové zavzpomínala na den, kdy trenéra zatkla policie. „Byl to obrovský šok, protože když jsme se vždycky scházeli na trénink, tak trenér tam byl první a z ničeho nic tam nebyl. Rozhodly jsme se ho hledat po celém okolí, rozdělily jsme se na skupinky, protože jsme měly strach, jestli se mu třeba něco nestalo. Po pár hodinách jsme se dozvěděly, že ho zatkla policie,“ říká třiadvacetiletá sportovkyně s tím, že informací ale hráčky měly jen velmi málo. „Celý víkend jsme ale neměly žádné informace. Navíc jsme hrály mistrovské utkání. Domýšlely jsme si, za co to mohlo být, jestli třeba kvůli nějakým finančním podvodům, ale tohle nás vůbec nenapadlo. Dozvěděly jsme se to asi až o týden později. Vedení klubu nám to nechtělo sdělit, protože nás čekala důležitá utkání v Lize mistryň, tak aby to neovlivnilo naše sportovní výkony,“ říká Žufánková.
Následně dle jejích slov hráčky nemile překvapil jak přístup vedení jejich klubu, tak FAČR (Fotbalová asociace České republiky). „Připadalo mi, jako by od toho chtěli dát ruce pryč,“ postěžovala si hráčka s tím, že ani ona, ani její bývalé spoluhráčky dodnes od klubu nedostaly žádnou omluvu. Všechny dívky, které si trenér tajně natáčel, se shodly na tom, že o případu nebudou mlčet. Je to podle nich jediná cesta, jak něco změnit. Zatímco někteří oceňují jejich odvahu, komentáře na sociálních sítích jsou mnohdy velmi nevkusné. Některé se dokonce nesou v duchu toho, čemu se hráčky diví, že si za to mohou samy, protože trenéra dráždily a že on jako muž to měl těžké.
Trenér Petr Vlachovský dostal trest jeden rok odnětí svobody s tříletým podmíněným odkladem, pětiletý zákaz trénování a náhrada škody každé z obětí ve výši 20 tisíc korun. To jeho oběti považují za výsměch. „Nikdy jsem se nechtěla stavět do role soudce, ale tohle je naprosto nedostatečný trest. A není to žádné upozornění směrem k naší společnosti,“ myslí si Žufánková s tím, že to bohužel vysílá signál podobným deviantům, že se nemusí bát podobnou trestnou činnost páchat. „Oni téměř nic neriskují a skoro nic jim za to nehrozí,“ posteskla si. V rozhovoru se svěřila i s tím, jak ji celý případ poznamenal. „Cestujeme po celé republice, ty kabiny se nám mění. Než jsem se šla osprchovat, tak jsem si to tam musela celé prohlédnout a hledala mezi spárama, jestli tam není něco ukrytého. Dlouho jsme to tak měla,“ svěřila se s následky, které na ní zjištění, že byla tajně natáčena, zanechalo.
Její slova potvrzují i další postižené hráčky. „Některé spoluhráčky se začaly bát, že je někdo sleduje třeba i přes okno. Měly poruchy spánku, některé holky z toho zvracely,“ řekla další z hráček Kristýna Janků pro Seznam Zprávy. „Kamkoliv jsem šla, ať už to byla veřejná posilovna, nebo jiné prostředí, v hlavě se mi pokaždé rozsvítil varovný signál a pořád jsem se dívala, jestli někde není kamera. Začala jsem také mít problémy z toho, jak jsem viděla své tělo. Prostě se mi nějakým způsobem zhnusilo,“ dodala Alena Pěčková.