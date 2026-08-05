Maurerová v rozhovoru pro Buď dobrá Podcast popsala, že její cesta k mateřství byla od začátku vybojovaná – od umělého oplodnění až po strach o nedonošená miminka. O to víc ji zasáhlo, když se v období puberty a po dlouholetých rodičovských sporech její děti rozhodly pro odchod k otci.
„Psala jsem jim, že je miluju.“ Míša Maurerová o boji za své děti, které od ní odešly k otci
Byla mámou na 150 % a pro své vymodlené děti by dýchala. Přesto se herečka Míša Maurerová dostala do situace, která je pro každou matku noční můrou: její dnes dospívající dvojčata Magdalena a Josef jí do očí řekla, že s ní už nechtějí být a chtějí žít s otcem. Herečka v otevřeném rozhovoru přiznala, že se jí zhroutil svět.
„Pro mě tehdy se zhroutil svět,“ přiznala Maurerová s tím, že jako matka, která dětem odevzdávala absolutně všechnu životní energii, najednou ztratila smysl bytí. „Zpochybnila jsem celou svoji existenci,“ dodala k momentu, kdy jí děti do očí řekly: „Hele, my s tebou bejt nechcem.“
Nejtěžší období života
Krize ve vztahu s dnes sedmnáctiletými dvojčaty se začala prohlubovat v době, kdy do rodiny přibyla nejmladší dcera Emička. Ačkoliv měly Míšiny děti nového partnera rády, narození jeho vlastního potomka změnilo dynamiku domácnosti.
„Můj partner samozřejmě ten fokus zaměřil na svoje vlastní dítě a trošku jako z toho hledáčku vypustil ty moje děti, který v tu chvíli tím asi trpěly,“ vysvětlila Maurerová okamžik, který vedl k tomu, že se starší děti mohly začít cítit odstrčené.
Tato situace, v kombinaci s pandemií covidu a náročnou online výukou, vyústila v moment, kdy děti vyřekly své přání odejít. Pro Míšu tím začalo jedno z nejtěžších období života.
Kdybych neměla Emičku…
Bolest z odmítnutí byla tak intenzivní, že Maurerová otevřeně popsala pocity absolutního dna a zpochybnění smyslu své existence. V těchto temných chvílích pro ni byla pomyslným světlem na konci tunelu právě nejmladší dcera.
„Vím, že kdybych tehdy neměla Emičku, tak by to nedopadlo dobře, protože já jsem tehdy opravdu měla vnitřně pocit, že můj život skončil,“ svěřila se herečka s tím, že právě přítomnost nejmladšího dítěte ji nutila fungovat a jít dál.
Boj o lásku přes esemesky
A i když Míša dětem nakonec dala svobodu volby, vnitřně se s jejich odchodem nikdy nesmířila a dělala vše pro to, aby se nit, která je spojovala, zcela nepřetrhla. A to i v momentech, kdy odpověď z druhé strany nepřicházela.
„Neustále jsem je kontaktovala a psala SMS, že je miluju, chci s nimi být a jsou pro mě strašně důležití,“ popsala Maurerová svou neúnavnou snahu. Aby tuto situaci ustála, musela v sobě potlačit své přirozené mateřské instinkty a ego.
„Musela jsem i při svý prořízlý hubě a při svý tendenci jako mít věci pod kontrolou a ovládat je nějakým způsobem jako mateřsky… to úplně upozadit a nechat je jako jít,“ dodala k nejtěžší výzvě svého života s tím, že se musela doslova „rozpadnout“ a znovu se pracně skládat dohromady, aby si jako máma dokázala opět věřit.
Cesta k odpuštění a naději
Dnes je vztah Míši s téměř plnoletými dvojčaty stabilizovaný. Jsou v kontaktu, volají si a dokonce spolu byli na dovolené. Herečka se naučila respektovat, že děti mají právo na vlastní názor, i když je pro druhou stranu bolestivý.
Jejím největším přáním v tuto chvíli proto je, aby pro své děti zůstala důležitým člověkem, kterému budou chtít zavolat, ať už se jim v životě děje cokoli dobrého nebo špatného.
Svou zkušenost, která jí i po letech vhání slzy do očí, se rozhodla sdílet proto, aby podpořila ostatní matky, které o sobě pochybují: „Špatná máma o sobě nikdy nepochybuje. Pokud o sobě pochybujeme… tak vlastně jsme dobrý mámy,“ uzavřela své vyprávění citací své psycholožky.