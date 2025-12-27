Byly to jejich první Vánoce bez milované dcery Aničky (†29), která letos v dubnu prohrála boj s rakovinou. Dagmar Patrasová a Felix Slováček se původně domluvili, že na Štědrý den půjdou společně k jejímu hrobu ve Strašnicích. Nakonec to ale nevyšlo podle plánu. Dáda se v předvánočních dnech snažila fungovat – dorazila například na živé vysílání rozhlasového Tobogánu, sháněla dárky pro rodinu a připravovala se na svátky. Jenže když přišel Štědrý den, emoce byly silnější a cestu na hřbitov psychicky nezvládla.
První Vánoce bez Aničky: Patrasová nezvládla na Štědrý den cestu na hřbitov, Slováček ji brání
Dáda Patrasová a Felix Slováček prožili první svátky bez dcery Aničky (†29), která letos v dubnu zemřela po návratu rakoviny. Na Štědrý den chtěli společně navštívit její hrob ve Strašnicích, ale Dádu přemohly emoce a zůstala doma. Felix Slováček prozradil, že na hřbitov šel se synem – a manželce vysekl poklonu za statečnost.
„Zůstala v klidu doma, my jsme šli se synem,“ řekl Blesku Felix Slováček. Zároveň zdůraznil, že jí to nikdo nevyčítá: „Nemůžeme jí to brát za zlé, není to pro ni lehké. Přišla pak později,“ doplnil. O své ženě mluvil s respektem a uznáním: „Je ohromně statečná,“ dodal. Patrasová se později svěřila i s tím, jak moc pro ni návštěvy místa posledního odpočinku znamenají: „Chodíme tam skoro denně, má to tam krásný. Všechny krásy světa bych vyměnila za její život,“ napsala.
U hrobu Aničky, který ve Strašnicích nechal vybudovat Felix, se během Vánoc objevily desítky svíček, věnců a dalších vzpomínkových předmětů. „Necháme je tam, až skončí svátky, pak to postupně probereme,“ sdělil hudebník. Slováček navíc během svátečního období pendloval mezi svým domovem, Dádiným bydlištěm a synem Felixem. Právě se synem před Vánoci odehrál i velký vánoční koncert v pražské Lucerně.
