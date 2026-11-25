Ještě nedávno se Štěpán Kozub ostře bránil kritice, která se na něj snesla kvůli vtipu o dětech se speciálními potřebami a odmítal, že by se měl omlouvat. Zřejmě si myslel, že tím kauza utichne. Jenže to se nestalo. Nyní komik oznámil, že kvůli svému výroku nebude na letošním Českém slavíkovi předávat jednu z cen, jak bylo původně v plánu.
První trest za kontroverzní vtipy? Kozub přišel o Českého slavíka a poslal drsný vzkaz
Kozubův vtip o dětech se speciálními potřebami má dohru. Komik oznámil, že na letošním Českém slavíkovi nebude předávat cenu, jak bylo původně v plánu. Ani tentokrát si ale neodpustil svůj humor, který to vlastně celé způsobil.
Kozub o tom informoval fanoušky prostřednictvím videa na sociálních sítích. Nasadil v něm plačtivý hlas a předstíral, že ho situace velmi zasáhla. „Já jsem měl v pátek v televizi předávat nějakou cenu a oni mi řekli, že nemůžu, protože… protože mají strach. Mají strach, že bych tam říkal nějaké vtipy a tak,“ prohlásil s hraným dojetím. Nakonec dodal, že se s fanoušky snad potká v lepších časech. Slzy si přitom utíral balíčkem bankovek.
Jenže právě jeho způsob podání vyvolává otázky, nakolik jde o skutečný trest. Kozub si totiž neodpustil ani další ironickou narážku a na konci videa ukázal, že nejde o reklamní upoutávku na jeho koncert v O2 areně. Pod příspěvkem se okamžitě objevily pobavené reakce a někteří fanoušci ocenili jeho herecký výkon.
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Jasno nevnesla ani televize Nova, která Českého slavíka vysílá. „Seznam osobností, které předají ceny Českého slavíka, se v průběhu příprav neustále mění podle dramaturgického konceptu. Jeho finální podobu se diváci dozvědí až v pátek během přímého přenosu. Ve hře je vždy více možností, jednotlivá jména nebudeme komentovat,“ řekl Blesku PR manažer Daniel Maršalík. Nova tak Kozubovo tvrzení nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.