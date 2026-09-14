Pravidelným hostem podcastu Agáty Hanychové je její maminka, herečka Veronika Žilková. V nejnovějším díle si jako téma vybraly nenávistné komentáře na sociálních sítích. Žilkovou obzvlášť zaujal a rozčílil nedávný případ učitelky, která upozornila na oční vadu jednoho ze synů modelky Simony Krainové a naznačila, že se jí matka dostatečně nevěnuje. Krainová následně zveřejnila identitu pisatelky a právě to Žilkovou přimělo k zamyšlení nad tím, co všechno je dnes společnost ochotná tolerovat.
„Prostě mě nenávidí.“ Hanychová tvrdí, že její spor s učitelkou odnáší syn
Agáta Hanychová řeší další nepříjemnost, která se tentokrát netýká jen jí. Její syn Kryšpín má podle jejích slov doplácet na to, jak žije jeho slavná maminka. Do celé věci se v podcastu vložila i Veronika Žilková, která nešetřila ostrými slovy.
Podle herečky pedagožka zneužila nevinné dítě k osobnímu útoku na jeho slavnou maminku. „Mně na tom vadí, že učitelka použila dítě k tomu, aby si vyřídila účty s dospělým člověkem. To je podle mě na exemplární potrestání,“ rozčílila se Žilková. Zároveň nechápala, proč by měla mít učitelka potřebu komentovat zdravotní stav dítěte na sociálních sítích a veřejně zpochybňovat péči jeho matky. Podle ní nejde o běžnou kritiku, ale o překročení hranice, za kterou by měl přijít důsledný trest.
Agáta Hanychová následně přiznala, že podobnou zkušenost má i ona. V jejím případě se však nejedná o komentář cizí ženy na internetu, ale o učitelku jejího syna Kryšpína. „Můj syn má učitelku, která mě prostě nenávidí, nevím proč. Jestli proto, že jsme mladší, hubenější, prostě nevím,“ prohlásila Agáta. Podle ní pedagožka pravidelně sleduje její Instagram a zajímá se o dění v jejím soukromí. Hanychová tvrdí, že učitelka následně využívá informace ze sociálních sítí i při komunikaci s jejím synem ve škole.
Jako příklad uvedla situaci, kdy si Kryšpín zapomněl domácí úkol. Místo obyčejné poznámky mu měla učitelka připomenout, že o víkendu byli v zoo. „Kryšpín přišel v pondělí bez úkolu a ona na to – jo, tak ty nemáš úkol, protože jste byli v sobotu v zoo,“ popsala Agáta. Takové jednání považuje za naprosto nevhodné. Podle ní totiž učitelka nezůstala u hodnocení školních povinností, ale zatáhla do něj informace z rodinného života a použila dítě jako prostředníka v konfliktu s dospělou ženou.