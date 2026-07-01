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Proslula silikonovým poprsím a hanbatým domácím videem. Pamela Anderson slaví 59

Pamela Anderson
Pamela AndersonFoto: Shutterstock – August Fairchild
Pamela Anderson
Pamela AndersonFoto: Shutterstock – August Fairchild
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Pamela Anderson byla dlouho známá jako playmate a kráska se silikonovým poprsím. To už ale neplatí a ona se rozhodla ženám ukazovat jinou cestu.

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Herečka Pamela Anderson, kterou si diváci pamatují jako záchranářku ze seriálu Pobřežní hlídka dnes slaví své 59. narozeniny. Matka dvou synů byla dlouho považována za sexbombu, v poslední letech se ale rozhodla jít cestou přirozenosti.

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Ozdobila víc než tucet titulek Playboye

Pamela Anderson
Pamela AndersonFoto: Profimedia

Pamela Anderson od konce osmdesátých let pravidelně fotila pro časopis Playboy. Na obálce magazínu se objevovala pravidelně a do dnešního dne ozdobila více než tucet titulek. Její poslední obálkou bylo lednové číslo v roce 2016.

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