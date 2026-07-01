Herečka Pamela Anderson, kterou si diváci pamatují jako záchranářku ze seriálu Pobřežní hlídka dnes slaví své 59. narozeniny. Matka dvou synů byla dlouho považována za sexbombu, v poslední letech se ale rozhodla jít cestou přirozenosti.
Proslula silikonovým poprsím a hanbatým domácím videem. Pamela Anderson slaví 59
Herečka Pamela Anderson byla dlouho známá jako playmate a kráska se silikonovým poprsím. To už ale neplatí a ona se rozhodla ženám ukazovat jinou cestu.
Ozdobila víc než tucet titulek Playboye
Pamela Anderson od konce osmdesátých let pravidelně fotila pro časopis Playboy. Na obálce magazínu se objevovala pravidelně a do dnešního dne ozdobila více než tucet titulek. Její poslední obálkou bylo lednové číslo v roce 2016.
Ozdobila víc než tucet titulek Playboye
Pamela Anderson od konce osmdesátých let pravidelně fotila pro časopis Playboy. Na obálce magazínu se objevovala pravidelně a do dnešního dne ozdobila více než tucet titulek. Její poslední obálkou bylo lednové číslo v roce 2016.
Pobřežní hlídka a Kutil Tim
Mimo focení pro pánský časopis nahlédla i do hereckého světa. Začátkem devadesátých let se objevovala v seriálu Kutil Tim. Globálně ji proslavila až role záchranářky C. J. Parkerové v Pobřežní hlídce po boku Davida Hasselhoffa.
Svatba po čtyřech dnech od seznámení
Pamela Anderson a bubeník Mötley Crüe Tommy Lee se vzali 19. února 1995. V té době se znali pouhé čtyři dny. Zatímco pro herečku šlo o premiéru, Lee byl do té doby ženatý už dvakrát: poprvé s Elaine Starchukovou, později s herečkou Heather Locklearovou.
Spoře oděni
Svatba proběhla na pláži v mexickém Cancúnu. Nevěsta a ženich byli v bílém, ovšem oděni byli spíš méně než více. Hvězda Pobřežní hlídky měla na sobě drobné bílé bikiny, Lee byl oblečen pouze do bílých bermud.
Rodiče na seznamu hostů chyběli
Rodiče Pamely Andersonové nebyli na svatbu pozvaní, dokonce o obřadu ani nevěděli. Že se jejich dcera vdala, se dozvěděli z médií. Matka Carole o pár dní později uvedla, že jí Pamelino počínání ublížilo. „Tommyho Lee ani neznám,“ prohlásila pro A Current Affair.
Dva synové
Ačkoliv byla jejich svazku předpovídána velice krátká životnost, necelý rok a půl po svatbě Andersonová porodila prvního syna Brandona Thomase Lee a o další rok a půl později druhorozeného Dylana Jaggera Lee.
Napadení
Během jejich bouřlivého manželství byl Lee zatčen kvůli napadení. Byl odsouzen na šest měsíců za ublížení na zdraví poté, co své manželce způsobil modřiny a utržený nehet. Lee obvinění nerozporoval.
Rozvod
V roce 1998 se pár rozvedl, krátce po Tommyho propuštění z vězení se ale dvojice dala znovu dohromady.
Skandál s domácím videem
Dvojici proslavil skandál se zveřejněným obsahem jejich domácího videa v roce 1995. Šlo o vysoce explicitní erotické záběry pořízené během líbánek. Kazetu měl ukrást elektrikář Rand Gauthier z jejich domu a prodat distribuční firmě Internet Entertainment Group. Andersonová společnost zažalovala. Nakonec manželé uzavřeli dohodu, na jejímž základě začala Internet Entertainment Group video opět nabízet předplatitelům svých webových stránek.
Bez make-upu
Přestože byla Pamela Anderson v minulosti symbolem umělé krásy, dnes bojuje za to, aby se žena nebály ukázat svůj přirozený vzhled. I na velké akce typu Met Gala nebo filmový festival směle vyráží bez make-upu.