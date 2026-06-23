Posluchače Rádia Kiss zasáhla velmi smutná zpráva. Včera před půlnocí zemřela oblíbená moderátorka Bára Tlučhořová, bylo jí pouhých 37 let. Od roku 2018 Bára statečně bojovala s nádorem mozku. Bohužel v poslední době nemoc postoupila tak, že Bára dokonce oslepla a byla plně odkázaná na péči svého okolí.
Prohrála statečný boj s nádorem mozku. Bára Tlučhořová odešla ve 37 letech
Ve věku pouhých 37 let zemřela moderátorka Radia Kiss Bára Tlučhořová, která od roku 2018 statečně bojovala s nádorem mozku. Přestože se po první léčbě dokázala vrátit do práce a založit rodinu, nemoc se po letech vrátila v mnohem agresivnější podobě.
„Některé hlasy nikdy nezmizí. Loučíme se s člověkem, který byl neodmyslitelnou součástí Radia Kiss. Barča Tlučhořová nebyla jen kolegyní a moderátorkou. Byla hlasem, který provázel naše vysílání, člověkem s obrovským srdcem a ženou, která i v těch nejtěžších chvílích ukazovala neuvěřitelnou sílu. A byla taky hlavně mámou. Děkujeme za všechny společné roky, za smích, energii, lidskost a vzpomínky, které tu s námi zůstávají. Barča odešla odešla v pondělí před půlnocí. Nikdy nezapomeneme,“ stojí na profilu rádia na Facebooku.
Tam na ni vzpomínají nejen fanoušci, ale také kolegové. Rádio zveřejnilo ještě jeden příspěvek, kde si všichni Báru mohou připomenout v dobách, kdy byla ve skvělé kondici. „Plnou energie, smíchu a radosti. Vždy připravenou rozdávat dobrou náladu nejen do vysílání, ale i všem kolem sebe,“ stojí u vide a s tím, že přesně takhle si ji budou všichni pamatovat.
Nemoc udeřila nečekaně, když Tlučhořová v roce 2018 prodělala epileptický záchvat. Záchranka ji tehdy převezla do nemocnice, kde lékaři objevili v mozku velký nádor. Operace se tehdy zdařila, Bára se vrátila do práce a v roce 2022 dokonce porodila dvojčata. Jenže o pár let později nemoc udeřila znovu. Tentokrát už na ní vyhrát nedokázala.
Moderátorčin stav se postupně zhoršoval a čtyřiadvacet hodin denně o ni pečovala její maminka. Kolegové také založili sbírku, která by nejen pomohla uhradit náklady spojené s léčbou, ale také trochu zabezpečila její dva malé syny. Vybralo se tehdy před čtyři miliony korun a v rámci své akce „Dobroden“ jí letos moderátor Leoš Mareš poslal více než milion korun. „Baruška se sama neposadí ani nepostaví a má velké potíže s jídlem a pitím. O její péči se 24 hodin denně stará maminka Blanka, která kvůli tomu nemůže pracovat,“ popsala na jaře Bářin stav její kamarádka.
VIDEO: Lékař a biochemik Aleksi Šedo pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč přibývá rakoviny u mladých lidí.
Zdroj. Facebook Radia Kiss