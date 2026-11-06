Dlouho avizovaný projekt muzea Karla Gotta ve slavné vile na Bertramce skončil dřív, než se otevřely dveře prvním návštěvníkům. Podnikatel Leon Tsoukernik, který měl být jedním z lidí, jenž měli muzeum financovat teď poprvé otevřeně promluvil. S Ivanou Gottovou jednal podle svých slov více než dva roky a byl ochoten sáhnout hluboko do kapsy. Nakonec ale dospěl k závěru, že by celý projekt ekonomicky nedával smysl.
Proč muzeum Karla Gotta skončilo? Tsoukernik promluvil o milionech a šokující ceně vstupného
Miliony měl připravené, přesto z projektu nakonec vycouval. Leon Tsoukernik teď poprvé otevřeně popsal, co se dělo za zavřenými dveřmi kolem plánovaného muzea Karla Gotta. Prozradil i částku, kterou by podle něj fanoušci za vstup rozhodně zaplatit nechtěli.
„Byl jsem připravený dát do toho milion, možná pár milionů, ale pořád jsem jí říkal – Ivano, celý provoz bude velmi ekonomicky složitý, to nebude vydělávat jako nějaká továrna,“ svěřil se Tsoukernik deníku Aha!. Podle něj by ani velký zájem fanoušků automaticky neznamenal, že muzeum dokáže pokrýt náklady. „Vysvětloval jsem jí, že ačkoliv budou lidé do muzea chodit, bude to prodělečné,“ pokračoval bývalý kasino magnát.
Právě hledání způsobu, jak provoz finančně utáhnout, mělo přivést Ivanu Gottovou k úvahám o pořádně vysokém vstupném. Podle Tsoukernika se mluvilo o ceně od tisíce korun výš. S tím ale rozhodně nesouhlasil. „To by byl nesmysl! Kdo z fanoušků by takové peníze za vstupné zaplatil?“ kroutil hlavou. Nakonec se tak oba na podobě financování projektu neshodli a Tsoukernik svůj finanční vstup vzdal.
Dnes už podnikatel celou věc hodnotí s odstupem a paradoxně je přesvědčený, že konečné rozhodnutí bylo správné. „Je vlastně dobře, že jsme to nerealizovali. Karel by si samozřejmě takový vzpomínkový projekt zasloužil, ale v nastavení, v jakém to mělo být, by to opravdu ekonomicky nefungovalo,“ prohlásil. Zároveň zdůraznil, že Ivanu Gottovou i její rodinu má stále velmi rád.
Ivana Gottová přitom projekt Villa Gott zastavila už loni v létě. Fanouškům tehdy oznámila, že za jejím rozhodnutím stojí především zdravotní a osobní důvody. „Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit. Snad mi odpustíte, že po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví,“ napsala tehdy na sociální sítě.