Žilková popsala, jak si Stropnický poslal kamaráda pro věci. Takhle končí láska, říká

"Takhle to vypadá, když končí láska. Manžel si pošle kamaráda s vozíkem pro kytaru, diplomy, bačkory i společné fotky. Život je vtip," napsala o víkendu herečka Veronika Žilková k fotografii, na které je automobil s přívěsným vozíkem a muž, jenž do pražského Suchodola přijel pro osobní věci Martina Stropnického.

"Proč to sdílím? Pro ty, co to zažili nebo zažívají, aby věděli, že v tom nejsou sami. Je to humorné, ne?" dodala ještě ke snímku herečka. Po nějaké době ovšem příspěvek z jejího profilu na Instagramu zmizel. Druhý den se k němu ještě krátce vrátila během svého pravidelného živého vysílání, ve kterém se svými fanoušky cvičí. "Většina mých příspěvků je vtip. Tak mě, prosím, neberte tak vážně," vzkázala sledujícím, kteří spekulovali nad tím, zda předchozí vyjádření odstranila na žádost bývalého partnera.

Uplynul už rok od doby, kdy Stropnický Žilkové e-mailem oznámil, že už ji nemiluje a chce, aby jejich čtrnáctileté manželství, ze kterého mají dceru Kordulu, skončilo. V současnosti je stále ještě v Izraeli a k celé kauze se vyjadřuje jen sporadicky. "Zeptejte se jí, proč to dělá…" reagoval Stropnický promocí SMS pro deník Blesk.