Když Sarah Prachařová stála před oltářem a skládala manželský slib Davidu Prachařovi, v mysli se jí bleskově vrátil srpnový den z vyškovského výcvikového prostoru. Propojení obou okamžiků pro ni totiž rozhodně nebylo náhodné, v obou případech šlo o hluboké, vědomé závazky.
Pro obranu vlasti by neváhala nasadit vlastní život. Upřímná Sarah Prachařová ale přiznává i krádež
Během jediného roku přísahala obranu vlasti s vědomím, že za ni může položit život, a před oltářem slíbila věrnost Davidu Prachařovi. Herečka Sarah Prachařová (za svobodna Haváčová) dnes nosí hodnost svobodnice i nové příjmení. Otevřeně promlouvá o osobní odpovědnosti, zbrani v rukou ženy, mrazivé realitě z Ukrajiny i o dětském hříchu.
Když Sarah Prachařová stála před oltářem a skládala manželský slib Davidu Prachařovi, v mysli se jí bleskově vrátil srpnový den z vyškovského výcvikového prostoru. Propojení obou okamžiků pro ni totiž rozhodně nebylo náhodné, v obou případech šlo o hluboké, vědomé závazky.
„Když jsem skládala manželský slib, tak jsem si vzpomněla právě na ten, který jsem před rokem složila v rámci konce výcviku ve Vyškově,“ vysvětluje Sarah. „Tu váhu a důležitost momentu jsem si s tím spojila. Pro mě je to stejně důležité,“ rozpovídala se v pořadu Moravec.
Ačkoliv je oficiální text vojenské přísahy poměrně dlouhý, v paměti jí nejhlouběji uvízla závěrečná věta o ochotě nasadit pro obranu vlasti vlastní život. Přestože slib skládala v tradiční formuli „já voják“, před veliteli se pozastavila nad tím, že by si text zasloužil i ženský tvar.
V aktivních zálohách totiž dnes slouží přes pět stovek žen. „Myslím si, že by to mohlo být upraveno na ‚já voják i vojákyně‘, protože v aktivní záloze je nás přes pět set a zájem žen stále roste. Ale zásadně se mě to nedotýká – pořád jde o ten slib, co dávám té zemi a vlasti,“ zdůrazňuje.
Svému manželovi se odevzdala s láskou i úctou a přijetí jeho jména vnímá jako přirozený krok. „Dala jsem slib svému manželovi a odevzdávám se mu celá. Mám to nastavené tak, že až jednou budeme mít děti, chci se jmenovat stejně jako moje děti,“ dodává s úsměvem.
Sestra ve zbrani a výcvik bez zbrojáku
Do armádního drilu nenastupovala sama, parťačkou na pokoji i v četě se jí stala o devět let mladší sestra Terezie. Byla to právě mladší sestra, k níž Sarah vzhlížela pro její klid a rozvahu při manipulaci se zbraní. „Moje sestra je o devět let mladší a má v sobě větší klid. Já jsem za ní chodila pro radu a pro pomoc. Manipulace se zbraní jí jde určitě líp, jsem na ni moc pyšná,“ přiznává.
Na týdenním intenzivním cvičení v jižních Čechách, které absolvovala pouhý týden před vlastní svatbou, si vyzkoušela taktické drily i řešení bojové léčky. Ačkoliv slouží v hodnosti svobodnice na pozici střelkyně a zvládá rozborky i bojové přebíjení útočné pušky Bren či pistole Phantom, civilní zbrojní průkaz nemá – zbraň dostává do rukou výhradně během cvičení.
Sama navíc vyvrací mýty o tom, že do záloh mohou jen vrcholoví sportovci. „Dnes se způsoby válčení mění, vezměme si třeba drony. Člověk nemusí nutně jen běhat s těžkou bagáží. V armádě je spousta možností, jak se zapojit, třeba přes IT systémy, a není vždy nutné mít stoprocentní fyzickou dispozici,“ vysvětluje.
Mír se neudrží sám
Na kritiku čtenářek, které jí vyčítají, že jako žena propaguje armádu místo podpory míru, reaguje přímočaře. „Já jsem pro mír celou duší. Nikoho do armády nenutím ani neverbuji, pouze nahlas sdílím svoji pozitivní zkušenost. Nabízím, nevnucuji,“ říká věcně.
Její pohled na bezpečnost utvářelo devět humanitárních cest na Ukrajinu od vypuknutí války v roce 2022. Na místě vozila auta, rozvážela krmivo nebo hrála s divadlem ukrajinské pohádky pro děti vysídlené z východu země. Nejsilnější zážitek si odnesla ze setkání s třicetiletým charkovským kuchařem, který musel zavřít svou italskou restauraci a jít bránit domov.
„Před válkou neměl se zbraní žádnou zkušenost. Zvedl ruce a říká mi: ‚Tyhle ruce nikdy nepoznaly krev.‘ A najednou vidíte obyčejného, milého muže, který v sobě nemá primárně touhu ničit nepřítele, ale musel ubránit svobodu, svoji rodinu a svou vlast,“ vzpomíná Sarah.
Právě tyto zkušenosti jí ukázaly, jak naivní je myslet si, že válka se nás netýká. „Lidé říkají, že na Ukrajině jsou bezpečná místa. Ale kde je vlastně bezpečno, když se dnes vyrábějí rakety s doletem pět set kilometrů? Uvědomila jsem si, že svoboda a demokracie nejsou automatické věci. Jsou neuvěřitelně křehké a musíme si jich vážit a chránit je.“
Z negativních komentářů na sociálních sítích si těžkou hlavu nedělá. „Já nežiju z komentářů na sociálních sítích, nečtu je. Pro mě je klíčové rozlišovat, kdy jsem herečka a kdy jsem občanka Prachařová. Obrana země a zájem o společnost je odpovědností každého z nás,“ má jasno.
Sladký hřích a biřmování
Cesta k dnešnímu osobnímu nastavení byla u Sarah Prachařové postupná. Od dobrovolnictví v Tanzanii přes brigádní sázení stromů až po práci v nemocnici u boromejek během pandemie covidu-19. Právě tehdy se rozhodla i pro hlubší duchovní zakotvení u Tomáše Halíka a Marka Váchy v kostele Nejsvětějšího Salvátora, kde přijala biřmování.
Při úvahách o váze slibů se však s odzbrojující upřímností vrací do dětství k jedinému prohřešku proti přikázání „nepokradeš“. „Jak se říká ‚Nepokradeš‘, tak vím, že jsem žvýkačku Pedro jednou vzala, protože mamka už mi nechtěla koupit,“ přiznává se smíchem. „Pamatuju si to doteď, že jsem jako malá udělala něco, co jsem neměla. O pár let později jsem tam šla, nechala jsem tam desetikorunu a vrátila vlastně víc peněz, než kolik jsem tehdy dlužila.“