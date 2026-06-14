Felix Slováček se ve společnosti už delší dobu objevuje převážně bez manželky Dády Patrasové. Výjimkou nebyl ani křest knihy věnované sexu, kde saxofonista nejen zahrál, ale po oficiální části si užíval večer se sklenkou vína a kolegyněmi z branže. A protože téma akce bylo více než lechtivé, bylo jasné, že řeč přijde i na intimitu. Slováček se jí rozhodně nevyhýbal.
„Pro mě je moje žena stále sexsymbolem," říká Slováček. Dádě ze zahraničí vozil sexy prádlo i erotické hračky
Felix Slováček se na křtu knihy o sexu rozpovídal o intimitě i manželství s Dádou Patrasovou. Přiznal, že pro něj jeho žena zůstává sexsymbolem, zavzpomínal na erotické dárky z dob totality a prozradil, že na Dádu dodnes žárlí. Po letech krizí navíc naznačil, že se k sobě znovu přibližují.
„Jsem člověk, který celý život žije na plné pecky a sex k tomu patří. Ničeho se nezříkám, rád si o něm povídám a všem doporučuji, aby to dělali taky,“ řekl Slováček.
Při té příležitosti zavzpomínal i na dobu, kdy podobné věci rozhodně nebyly tak snadno dostupné jako dnes. „V době totality tady nebylo možné některé erotické věci sehnat, a tak jsem Dádě ze zahraničí, kde jsem často vystupoval, vozil sexy prádlo a takové ty pomůcky.“
V posledních letech se o manželství Felixe Slováčka a Dády Patrasové mluvilo především v souvislosti s nejrůznějšími krizemi. Hudebník ale nyní působí, jako by se vztah po bouřlivějším období opět vrátil do známějších kolejí. O své ženě mluví s obdivem a připomíná, že pro něj neztratila své kouzlo.
„Pro mě je moje žena stále sexsymbolem, tak jako kdysi byla pro spoustu chlapů, kteří si její nahé fotky vylepovali ve skříňkách. Když ve Vrchní, prchni! natáčela erotickou scénu ve sprše, tak jsem Abrhámovi dost záviděl, ale dopadlo to tak, že jsem si ji za ženu vzal já,“ svěřil se Felix.
A přidal i vyznání, které ukazuje, že u něj city k Dádě stále nevychladly. „Víte, když má někdo někoho rád, tak žárlí a já na svou ženu pořád žárlím.“
Slováček ani po osmdesátce nezpomaluje. Stále vystupuje po Česku i Slovensku a pracovní kalendář má zaplněný. Tentokrát ale naznačil, že by ho na jednu z cest mohla po delší době doprovodit i Dáda. „Jsem rád, že se mnou pojede do Spišské Nové Vsi, kde mám představení. Po dlouhé době se rozhodla se mnou někam jet,“ říká Slováček.
Po všech veřejně probíraných peripetiích tak dvojice působí smířlivěji než dřív. A Felix dává najevo, že navzdory všemu pro něj Dáda zůstává ženou, která ho dokáže okouzlit i po letech společného života.