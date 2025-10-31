31. 10. Štěpánka
Pro herečku může být botox "smrt". Kdo si nechal píchat, kdo ne a kdo toho lituje?

Vlastina Svátková
Vlastina SvátkováFoto: CTK
Daniela Straková
Daniela Straková

Botox je dobrý sluha, ale zlý pán. Na jednu stránku efektivně vyhladí vrásky a obličej vypne, když se to ale přehání, obličej začne působit jako vosková maska. Které celebrity mu podlehly, kdo to lituje a koho by tam nedostali ani za nic?

Dobrý sluha, ale zlý pán; to se kromě jiného dá říct také o botoxu. Často se o něm mluví, zejména v souvislosti s celebritami, a prakticky každý, kdo o něm slyšel, ví, že botox slouží zejména k vyhlazování vrásek. Samotný botulotoxin je jed produkovaný zvláštním typem bakterií a pro lékařské účely se vyrábí uměle v několika typech, přičemž jedním z nich je i botox. Je to ovšem nejsilnější jed na planetě vůbec, a v medicíně se proto používají extrémně nízké dávky.

plastika
Plastické operace: Posuďte sami, jestli se tyhle zákroky povedly

Móda a krása

Když přijde na jeho kosmetické účinky, platí pravidlo „kolik lidí, tolik názorů“. U hereckého povolání obzvlášť je botox nanejvýš diskutabilní téma: na jedné straně se některé známé herečky domnívají, že by to pro jejich povolání znamenalo „smrt, zatímco jiné si tento zákrok dopřejí s pravidelností a vřele jej doporučují i ostatním.

Na to, jak vnímají botox české i světové celebrity, kdo na něj chodí jako na piano a koho by tam nedostali ani heverem, se můžete podívat v naší galerii.

ČTĚTE TAKÉ: Přirozenost vs. plastická chirurgie: Tyto slavné ženy jsou stejně staré!

Veronika Arichteva

Herečka Veronika Arichteva se nebojí přiznat, že si ke kráse vypomáhá i speciálními zákroky, jako je botox. Nevidí důvod to zatloukat. Na Instagramu se dělali lidi ještě hezčími, než jsou, paradoxně i překrásné modelky, uvažovala v rozhovoru pro portál WhatNews. Kdoví proč, možná se neumí vyrovnat se stárnutím. Jejich followeři jim psali pod fotky, že jsou překrásné, a ony nepřiznaly, že je realita vylepšená. Já třeba přiznávám na rovinu, že mám botox, nebudu dělat že ne, ale když někdo říká, že na žádném zásahu nikdy nebyl a že fotky jsou bez filtrů, proč to dělá?

Veronika Arichteva
Foto: Profimedia
