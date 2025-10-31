Pro herečku může být botox "smrt". Kdo si nechal píchat, kdo ne a kdo toho lituje?

Dobrý sluha, ale zlý pán; to se kromě jiného dá říct také o botoxu. Často se o něm mluví, zejména v souvislosti s celebritami, a prakticky každý, kdo o něm slyšel, ví, že botox slouží zejména k vyhlazování vrásek. Samotný botulotoxin je jed produkovaný zvláštním typem bakterií a pro lékařské účely se vyrábí uměle v několika typech, přičemž jedním z nich je i botox. Je to ovšem nejsilnější jed na planetě vůbec, a v medicíně se proto používají extrémně nízké dávky.
