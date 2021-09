Jsem v ústraní, protože mám tvář znetvořenou po proceduře, přiznala Linda Evangelista

Kanadská supermodelka Linda Evangelista přiznala v příspěvku na sociální síti, že se před pěti lety z veřejného života stáhla kvůli nezdařilé kosmetické proceduře. Podstoupila tehdy takzvanou kryolipolýzu, tedy liposukci zmražením. Procedura, která má redukovat tuk, na ni však měla opačný efekt a způsobila nárůst tukových buněk.

Supermodelka po nezdařilém zákroku a nežádoucí změně vzhledu absolvovala další dvě operace, aby opět vypadala jako před osudnou procedurou. Bolestivé zákroky však nepomohly a tukové buňky stále narůstaly.

Kvůli výrazné fyzické proměně a také špatnému psychickému zdraví se Evangelista rozhodla firmu poskytující tuto metodu zažalovat.

"Pro mé fanoušky, kteří se divili, proč už nepracuji jako moje kolegyně, jejichž kariéry nadále vzkvétají: je to proto, že jsem byla brutálně znetvořena kryolipolýzou Zeltiq CoolSculpting, která způsobila opačný efekt. Zapříčinilo to nárůst, nikoliv úbytek tukových buněk a zanechalo mě to natrvalo deformovanou, přestože jsem podstoupila dvě nápravné, velmi bolestivé operace. Jsem k nepoznání, jak o mně píšou média. Nejenže mi kryolipolýza zničila mé živobytí, ale trpím i hlubokými depresemi, smutkem a pohrdám sama sebou. Stala jsem se samotářkou. Díky této žalobě se mohu posunout dál, zbavit se studu a povědět veřejnost svůj příběh. Už mě unavuje takhle žít. Chci vyjít ze dveří s hlavou vztyčenou, přestože vypadám jinak, než tomu bylo dříve," napsala ve svém příspěvku supermodelka, která lituje, že zákrok absolvovala.

Její přiznání zapůsobilo i na slavné kolegyně a kamarádky, které k příspěvky připsaly slova plná podpory, pochopení a smutku.

"Upřímně musím říct, že jsem se po přečtení tvého textu rozplakala. Nejen kvůli tomu, že jsem v srdci věděla, že si procházíš něčím hluboce osobním a znepokojujícím, ale také proto, že jsem pomyslela na všechny jizvy, které na nás život zanechal. Ať už psychických nebo fyzických. A také jsem myslela na to, jak jsme všechny dlouho trpěly o samotě. Je to důležité a krásné, když někdo vystoupí ze svého stínu a je brutálně upřímný a reálný. Děkuji ti, že jsi krásná zvenku i zevnitř," vzkázala své kolegyně topmodelka Helena Christensenová.

"Lindo, tvoje síla a pravá podstata bude navždy rozpoznatelná a ikonická. Bravo!" připsala k příspěvku topmodelka Cindy Crawfordová. "Jsi milovaná," dodala topmodelka Christy Turlingtonová, se kterou Evangelista v 90. letech často spolupracovala.

Linda Evangelista se narodila v Kanadě, její rodiče se tam přistěhovali z Itálie. Od roku 1978, kdy ji pro svět modelingu našel agent na soutěži krásy Miss Teen Niagara, se objevila na více než šesti stech titulních stranách časopisů. Zahrála si také ve videoklipech britského zpěváka George Michaela. Proslula také krátkým účesem, kvůli kterému jí řada firem vypověděla smlouvu na předvádění.