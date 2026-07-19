Leoš Mareš tentokrát vyměnil ruch velkoměsta i luxusní dovolenkové destinace za pořádnou dávku divočiny. Se synem se vydal až na Aljašku, kde je podle prvních záběrů čekají zážitky, které se od běžné rodinné dovolené výrazně liší. A příroda jim dala hned po příletu velmi jasně najevo, kde se právě ocitli.
Přivítání na Aljašce jako z dokumentu. Marešovi se synem zkřížili hned po příletu cestu divocí medvědi
Leoš Mareš vyrazil se mladším synem Matějem za dobrodružstvím na Aljašku. Hned cestou z letiště je čekalo setkání, na které se nezapomíná.
Medvědi jim zkřížili cestu
Moderátor sdílel video natočené během cesty z letiště. Místo prvních turistických atrakcí, restaurací nebo hotelového pokoje se před jejich autem objevili medvědi. A rozhodně ne někde v bezpečné vzdálenosti za plotem.
Na záběrech je vidět několik medvědů pohybujících se bezprostředně u silnice. Dva z nich dokonce přecházejí přímo přes vozovku před autem, zatímco další se drží opodál. Posádka tak musela zpomalit a nechat nečekané účastníky provozu v klidu pokračovat v cestě.
„Vítejte na Aljašce. Cesta z letiště,“ stojí příznačně u videa. Lepší úvod do aljašského dobrodružství si Mareš se synem snad ani nemohli přát. Zatímco většina cestovatelů si musí za pozorováním divoké zvěře naplánovat speciální výlet, oni měli první mimořádný zážitek prakticky okamžitě po příletu.
Dovolená, na kterou se jen tak nezapomíná
Cesta na Aljašku tak zjevně nebude jen o odpočinku. Rozlehlá krajina, minimum civilizace a divoká příroda slibují úplně jiný typ společně stráveného času, než jaký nabízí klasická dovolená u moře.
Pro Mareše a jeho syna může být podobná výprava především příležitostí nasbírat společné vzpomínky. Už první cesta z letiště ostatně ukázala, že o nečekané momenty zřejmě nebude nouze.
Ostatně největší ohlas vyvolal příspěvek, u kterého si Mareš původně myslel, že se se synem pouze fotí. Ve skutečnosti však běželo video, a tak zachytilo i spontánní moment, kdy dal Matějovi pusu. Právě tahle nenucená chvíle fanoušky dojala nejvíc. „Láska v té nejupřímnější podobě,“ napsala jednan ze sledujících.
A pokud měl být pohled na několik medvědů uprostřed silnice pouhou ochutnávkou toho, co je během pobytu čeká, bude mít moderátor ze své aljašské výpravy pravděpodobně ještě hodně co sdílet.