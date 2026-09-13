Marcela Laiferová působí jako žena, kterou jen tak něco nezlomí. I v jedenaosmdesáti letech vystupuje, plánuje další hudební projekty a o věku mluví téměř provokativně optimisticky. „Věk si dělá člověk sám,“ říká a za nejdůležitější považuje především mentální nastavení. Za lehkostí, s níž dnes o životě mluví, se však skrývají chvíle, které by srazily na kolena mnohé. Přežila smrt dvou milovaných mužů a před dvěma lety se sama ocitla v ohrožení života.
Přišla o dva muže svého života, sama pak unikla smrti. Marcela Laiferová věří v sílu mysli
Marcela Laiferová patří k nejvýraznějším osobnostem slovenské populární hudby, vedle zpěvu vystudovala také medicínu a celý život se věnovala i dalším oborům. Za profesními úspěchy se ale skrývají těžké osobní ztráty – přežila smrt dvou manželů a později sama bojovala o život.
Když zemřel, byla úplně na dně
Jedním z mužů, kteří její život zásadně ovlivnili, byl lékař a hudebník Jaroslav Laifer, po němž si ponechala také příjmení. Spojovala je medicína i hudba a zpěvačka na něj dodnes vzpomíná jako na mimořádného člověka. Jejich společný život však skončil mnohem dřív, než si dokázala představit.
Jaroslav zemřel ve čtyřiceti letech po dlouhých zdravotních komplikacích, které začaly původně operací žlučníku. Následovaly další zákroky a opakované záněty, až byl nakonec operován v Praze. Přestože se zdálo, že se jeho stav zlepšuje, zemřel na embolii. Laiferové tehdy nebylo ani pětadvacet let a zároveň dokončovala medicínu.
„Tehdy jsem se zhroutila. Byla jsem úplně na dně,“ vzpomíná na období, které přišlo po jeho smrti. Právě v den, kdy zemřel, měla skládat státní zkoušku z gynekologie. Část nejtěžších zkoušek už naštěstí měla za sebou, jinak sama po letech připouštěla, že by možná školu vůbec nedokončila. Ze šoku se dostávala s pomocí rodiny.
Okolí jí připomínalo, že je stále velmi mladá a jednou může začít znovu. Ona ale něco takového dlouho nechtěla ani slyšet. „Byla jsem uražená, když mi říkali: Vždyť jsi mladá,“ přiznala. Nová láska skutečně nepřišla rychle. „Je pravda, že jsem se v podstatě šest let nezamilovala.“
Další láska přinesla 29 společných let
Později vstoupil do jejího života Ladislav Zacharides, státní trenér lyžování a muž ze světa, který byl od showbyznysu na míle vzdálený. Byl také výtvarně nadaný a Laiferové imponovala mentalita sportovců. Líbilo se jí, že na rozdíl od uměleckého prostředí výsledky nelze příliš okecat – někdo je zkrátka rychlejší nebo lepší a ostatní to musejí přijmout. Zacharides působil jako trenér lyžařské reprezentace a s Laiferovou strávil téměř tři desetiletí.
Ani tento vztah však neunikl těžké zkoušce. Po pádu z koně při zimním pětiboji se u Zacharidese později projevila vážná nemoc. Následovaly dlouhé roky společného boje. „I on zemřel. Žili jsme spolu devětadvacet let a opravdu jsme bojovali. Měnili jsme léky, zkoušeli jsme všechno možné, ale nešlo to,“ vzpomíná Laiferová.
Po druhé tak těžké zkušenosti už se zpěvačka znovu vdávat nechtěla. Dokázala o tom ale časem i žertovat. Jeden z jejích kolegů lékařů jí prý doporučoval, aby si případného dalšího ženicha nechala nejprve kompletně zdravotně vyšetřit.
Laiferová se zamilovala znovu, společnou domácnost už ale nepotřebovala. „Mám takového kamaráda. Nežijeme spolu, ale vídáme se,“ popsala vztah s mužem, s nímž cestuje po Evropě a navštěvuje galerie. A s úsměvem pro něj našla i vlastní pojmenování: „Je to takový ambulantní vztah.“
Pak sama bojovala o život
Osud jí ale připravil ještě jednu vážnou zkoušku. V lednu 2024 se sama ocitla v ohrožení života. Dlouhodobě měla problémy s tlustým střevem a jednoho rána se probudila s obrovskou bolestí. „Věděla jsem, co mi je. Zavolala jsem lékaře a víc si nepamatuju. Prasklo mi střevo,“ popsala dramatické chvíle. Následovala náročná operace trvající přibližně čtyři a půl hodiny.
Když za ní přišli její dva synové, reagovala způsobem, který jako by shrnoval celý její přístup k životu. „Nebojte se, mně se nic nestane, za chvíli budu zpívat.“ A skutečně. Operaci podstoupila v lednu a už v březnu stála znovu na pódiu. Na otázku, zda se tehdy bála smrti, odpověděla jednoduše, že ne. Byla přesvědčená, že to zvládne. „Věděla jsem to.“
Dnes Laiferová dál zpívá a ani po šedesáti letech na scéně nemá potřebu odejít do ústraní. Právě práce je podle ní jedním z důvodů, proč neztrácí energii. Stejně důležitá je ale schopnost nenechat minulost převzít vládu nad přítomností. „Člověk by měl vždycky přemýšlet nad sebou, a ne nad tím, kdo mu ublížil,“ říká žena, která k podobnému závěru rozhodně nedošla jen z knih.