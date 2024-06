Princezna Kate prolomila mlčení. Zveřejnila fotku a objeví se v sobotu na slavnosti

Britská princezna Kate v léčbě rakoviny dělá dobré pokroky a v sobotu se proto zúčastní velkolepé vojenské přehlídky v Londýně. Bude to její první veřejné vystoupení v letošním roce. Informovala agentura AP s odkazem na prohlášení Kensingtonského paláce.

Foto: The Prince and Princess of Wales, Twitter profil