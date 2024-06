Princezna Catherine se pomalu vrací do veřejného života. Dojala snímkem ke Dni otců

Od doby, co v únoru oznámila, že se potýká s rakovinou, se britská princezna Catherine stáhla do ústraní. Minulý týden prolomila mlčení a zdá se, že se pomalu vrací zpátky do veřejného života. V neděli dojala rodinným snímkem ke Dni otců.